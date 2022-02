Băuturile interzise după vârsta de 65 de ani. Ce nu mai au voie oamenii să bea. Studiu

Că ne place sau nu, inclusiv medicul spune că un pahar de vin este bun pentru sănătate. Este bun, chiar și atunci când ajungi la o anumită vârstă, de exemplu 65 de ani. Specialiștii în sănătate spun că au creat orientări specifice pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste, când vine vorba de alcool. Cei care nu iau medicamente și au o stare de sănătate bună ar trebui să își limiteze consumul total de alcool la cel mult șapte băuturi pe săptămână, spun studiile.

Consumul de alcool pe măsură ce îmbătrânim

Studiile arată că, în această etapă a vieții, este ceva obișnuit, dar poate veni cu noi riscuri. Pe măsură ce îmbătrânim, schimbările în compoziția corpului nostru și în capacitatea de a metaboliza alcoolul înseamnă că alcoolul afectează mai profund adulții în vârstă atunci când beau.

Aproape jumătate dintre adulții în vârstă de 65 de ani și peste declară că au consumat alcool în ultimul an. Aceștia pot bea un pahar la un eveniment social sau la o petrecere, pentru a-și îmbunătăți starea de spirit sau ca mijloc de a face față unui simptom dificil, cum ar fi insomnia. Unii adulți în vârstă consumă alcool chiar și pentru efectele pozitive percepute asupra sănătății.

Consumul nesănătos de alcool poate duce în timp la alte probleme

Deși consumul de alcool și problemele legate de alcool sunt mai puțin frecvente la adulții în vârstă decât la cei mai tineri, consumul de alcool la vârsta a treia aduce riscuri specifice pentru acestea.

Unele dovezi sugerează chiar că băutorii mai în vârstă sunt mai puțin conștienți de aceste efecte, chiar dacă le resimt. Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism (NIAAA) a creat orientări specifice pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste.

Cei care nu iau medicamente și au o stare de sănătate bună ar trebui să își limiteze consumul total de alcool la cel mult șapte băuturi pe săptămână. În plus, cei cu vârsta de peste 65 de ani nu ar trebui să consume mai mult de trei băuturi în orice zi.

Cei cu anumite afecțiuni medicale, cum ar fi depresia majoră, sau cei care iau anumite medicamente, de exemplu, analgezice, ar trebui să consume mai puțin alcool sau să se abțină complet.

Care sunt băuturile alcoolice nerecomandate pentru cei peste 65 de ani

Potrivit unei analize din 2017, consumul de alcool a crescut constant în rândul populației de 60 de ani și peste în ultimele două decenii, în special în rândul femeilor.

Datele din cadrul National Survey on Drug Use and Health indică faptul că aproximativ 20 % dintre adulții cu vârste cuprinse între 60 și 64 de ani și aproximativ 11 % dintre cei cu vârste de peste 65 de ani raportează consumul excesiv de alcool în prezent.

Adulții în vârstă se pot confrunta cu o varietate de probleme din cauza consumului de alcool, în special cei care iau anumite medicamente, au probleme de sănătate sau beau foarte mult. Soecialiștii spun că vârstincii, de peste 65 de ani, ar trebui să-și limiteze consumul total de alcool la cel mult șapte băuturi pe săptămână. Experții în sănătate spun că ar trebui să vă reglementați și ce fel de băuturi alcoolice consumați peste vârsta de 65 de ani.

1. Feriți-vă de băuturile tari

Dacă sunteți trecut de 65 de ani și vreți să vă răsfățați cu o băutură alcoolică din când în când, nu mergeți direct la cea tare. Experții în sănătate avertizează că adulții cu vârsta de peste 65 de ani ar trebui să evite băuturile tari, care sunt băuturi alcoolice puternice. Aeste băutiri conțin mai puțini mixeri decât alcool. Potrivit experților, ar trebui să rezistați la orice băutură mixtă care conține mai mult de 30% alcool.

2.Coniacul nu este recomandat celor peste 65 de ani

Deși cel mai bine este să stai departe de toate băuturile alcoolice tari pe măsură ce avansezi în vârstă, unii experți spun că anumite tipuri sunt mai rele decât altele. Aceștia sfătuiesc pe oricine trece de o anumită vârstă să se ferească de coniac. Ar trebui evitat de persoanele de peste 65 de ani, deoarece provoacă cele mai multe simptome de mahmureală, care pot deveni greu de gestionat, explică specialiștii.

3.Berea neagră, pe cât de bună, pe atât de nerecomandată

Dacă căutați în frigider o bere răcoritoare, ar fi bine să fiți atenți la ceea ce luați înainte de a o deschide. Specialiștii îi încurajează pe adulții în vârstă să se limiteze la berile ușoare, care au un conținut mult mai mic de alcool decât berile cu tărie deplină. Cu toate acestea, este important de precizat că lumina nu se referă la culoarea berii în sine. Acea bere aurie pe care o luați ar putea avea de fapt o cantitate de alcool de două ori mai mare decât o bere neagră. În caz de dubii, verificați pe etichetă alcoolul din bere înainte de a o servi.

4.Evitați vinul alb

În timp ce NIAAA spune că adulții în vârstă care sunt sănătoși pot lua parte la un pahar de vin zilnic, ar fi mai bine să stați departe de anumite sticle. Trista Best, profesor de nutriție și dietetician înregistrat la Balance One Supplements, spune că adulții în vârstă ar trebui să evite vinurile fabricate cu o cantitate mare de sulfiți, care sunt atât substanțe chimice naturale, cât și aditivi, adesea folosite pentru a îmbunătăți multe caracteristici ale vinului, cum ar fi aspectul, gustul și durata de valabilitate.

Vinurile albe conțin, de obicei, mai mulți sulfiți decât vinul roșu, dar aceștia sunt, de asemenea, deosebit de răspândiți în special în cele făcute cu exces de zahăr, spune Best. Medicii recomandă să schimbați vinurile albe cu cele roșii atunci când îmbătrâniți, mai ales pentru că acestea din urmă conțin alți factori pozitivi. „Vinul roșu are antioxidanți care sunt benefici pentru organism în combaterea stresului oxidativ”, explică Trista Best.

Concluzie

Pe măsură ce îmbătrânim, consumul de alcool poate rămâne o parte a unui stil de viață sănătos. Savurarea unui pahar cu prietenii sau cu familia poate contribui la o îmbătrânire sănătoasă prin stimularea legăturii sociale și a sentimentului de plăcere. Cu toate acestea, consumul nesănătos de alcool poate dăuna sănătății și stării de bine a unei persoane.