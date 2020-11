Băuturile care țin infecțiile respiratorii la distanță. Toți românii trebuie să le consume

Avalanșa de infecții respiratorii care vine odată cu anotimpul rece, la care se adaugă și teama de COVID-19, ne fac să privim cu interes spre imunitatea noastră. Soluțiile pentru a înfrunta bolile de sezon nu vin numai din farmacii. Ceaiurile simple pot fi transformate în licori cu rol imunizant și cu ajutorul ierburilor aromatice.

Plantele medicinale care țin infecțiile respiratorii la distanță. Băuturile pe care ar trebui să le consumi în sezonul rece

„Menţinerea unui sistem imunitar sănătos este cheia pentru menţinerea stării generale de sănătate. Fără un sistem imunitar pe deplin funcţional, organismul devine sensibil la infecţii, virusuri şi diverse boli. În mod normal, sistemul imunitar este capabil să se menţină la parametri optimi fără ajutor, dar există unii factori, cum ar fi o dietă dezechilibrată, stres, lipsa de odihnă care pot dezechilibra”, explică pentru „Adevărul” Elena Badea, administratorul site-ului infuziedesanatate.ro

Specialistul recomandă exerciții fizice regulate fiindcă orice antrenament fizic moderat ajută sistemul imunitar, un somn suficient și, în special, la ore rezonabile, pentru că organismul se regenerează cel mai bine cu două ore înainte de miezul nopții, iar compensarea, în cursul zilei, a orelor nedormite noaptea nu e suficientă pentru menținerea imunității la parametri optimi. La toate aceste sfaturi se adaugă și evitarea stresului sau măcar asigurarea unei relaxări ulterioare prin exerciții specifice sau plimbări, consumul de fructe și legume proaspete, dar și de ceaiuri din plante recunoscute pentru capacitatea lor de a crește imunitatea organismului.

Poți adăuga în ceai și un vârf de linguriță de cimbru

„Eu, inclusiv pentru copiii mei, am folosit la începutul sezonului rece, echinaceea, recunoscută pentru capacitatea ei de a ne face mai rezistenţi, dar în această perioadă, indicate pentru creşterea imunităţii sunt şi ceaiurile de cătină şi, mai ales, cele de măceşe, care au vitamina C. Măceşul încă se poate culege în ultima parte a toamnei. Putem prepara infuzii obişnuite, simple sau în combinaţie cu alte plante, sau putem utiliza pudra din aceste fructe, ca adaos în diverse ceaiuri.

Spre exemplu, eu am folosit frecvent pudra de măceşe adăugată peste ceaiul de mentă. Conferă un gust acrişor şi poate suplini lâmâia. Merg foarte bine în această combinaţie, iar ceaiul astfel obţinut are multiple beneficii”, mai spune Elena Badea.

„În ceaiul obişnuit se poate adăuga, spre exemplu, un vârf de linguriţă de cimbru. Nu mai mult, pentru că este foarte puternic, având un gust pregnant pe care nu toată lumea îl tolerează”, mai completeaza aceasta.