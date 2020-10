Băuturile care te ajută să arzi grăsimea de pe burtă. Sunt ieftine și ușor de făcut

Nu doar că e inestetică, dar grăsime de pe abdomen este și periculoasă, iar medicii cardiologi avertizează că aceasta e corelată cu bolile cardiovasculare.

Băuturile care te ajută să arzi grăsimea de pe burtă

Mai mult, atunci când organismul este plin de toxine, nu mai poate să funcționeze în mod corespunzător. Astfel, un studiu publicat recent în ”Jurnalul Colegiului American de Nutriție”, indică că, cu cât consumăm mai multă vitamina C, cu atât șansele de a slăbi sunt mai mari. Prin urmare, o dietă bogată în vitamina C ajută de trei ori mai mult în arderea grăsimilor nedorie în raport cu o dietă care presupune un aport zilnic zcăzut de vitamina C.

Astfel, în concluzie, consumul de lămâi galbene și verzi bio reduce pofta de mâncare, ține sub control nivelul zahărului din sânge, elimină toxinele din organism și îl detoxifiază, mai anunță specialiștii în nutriție.

Iată, așadar, 3 băuturi care dizolvă toxinele în timpul nopții, curăță organismul, accelerează metabolismul și astfel stimulează arderile.

Lemon mint

Pentru prepararea acestei prime băuturi, ai nevoie de:

3 lamâi verzi bio 2 lamâi galbene 20 de frunze de mentă 2 litri de apă



Trebuie să speli bine lămâile, să le tai pe jumătate și să storci sucul din ele într-un recipient. Spală și menta și toac-o în bucăți mari. Pune într-o cană de sticlă apa, apoi adaugă și sucurile obținute din lămâi, mentă și câteva felii subțiri de lime, 2-3 fiind suficiente. Amestecă apoi tot conținutul cu o lingură. Consumă această limonadă în fiecare seară cu o jumătate de oră înainte de somn.

Ginger Lemon

Pentru prepararea celei de-a doua băuturi, ai nevoie de:

sucul de la o jumatate de lămâie o bucată de 2 cm de ghimbir proaspăt tăiat cubulețe o mână de pătrunjel proaspat un castravete 250 de ml de apă



Într-un vas care este încăpător, adaugă apă și zeamă de lămâie, apoi ghimbirul și pătrunjelul tăiate mărunt, plus castravetele tăuat cubulețe. Amestecă tot conținutul și acoperă apoi vasul și lasă-l așa timp de o jumătate de oră.

Trebuie să consumi această băutură înainte de culcare și vei observa că rezultatele nu vor întârzia să apară.

Cinnamon & honey

Pentru prepararea celei de-a treia băuturi, ai nevoie de:

o linguriță de pudră de scorțișoară 2 lingurițe de miere organică o cana de apă



Adaugă scorțișoara și mierea într-un recipient, amestecă tot conținutul și adaugă apoi apă, la final. Amestecă tot până se omogenizează. Bea această compoziție în fiecare seară, înainte de culcare. Experții în nutriție menționează că rezultatele se vor vedea semnificativ în primele 10 zile.

Aceste trei mixuri de băuturi îți vor regla digestia și metabolismul, însă îți vor detoxifia și organismul. De asemenea, aceste rețete îți vor alcaliniza corpul și vor reduce grăsimea de pe abdomen mai repede, în special dacă le combini și cu exerciții fizice regulate.