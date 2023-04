Băutura pe care să o bei înainte de somn. Ce recomandă specialiștii pentru a slăbi rapid

Foarte mulți oameni au probleme cu greutatea. Chiar dacă au o viață normlă, muncesc, fac mișcare, mănâncă sănătos, mulți nu pot scăpa de kilogramele în plus. Astăzi îți dezvăluim care este băutura pe care să o bei înainte de somn pentru a slăbi rapid.

Ce trebuie să bei înainte de somn.Recomandările specialiștilor pentru a slăbi rapid

Există o băutură care accelerează metabolismul, fiind recomandată celor care vor să slăbească rapid.

Dar, trebuie spus că rezultatele uimitoare nu pot fi obținute fără o dietă adecvată și fără exerciții fizice.

Cei care vor să slăbească trebuie să bea cocktailuri sănătoase

Toți românii ar trebui să știe că există cocktailuri sănătoase care sunt de neprețuit în lupta împotriva kilogramelor în plus.

Acestea se beau înainte de a merge la culcare și metabolismul uman va începe să lucreze la viteză maximă chiar și pe timpul nopții.

Cei mai mulți dintre oameni vor să piardă în greutate odată cu sosirea primăverii. Vremea însorită și zilele ceva mai calde ne dau energie pentru a înlocui obiceiurile nesănătoase de peste iarnă.

Sfaturi valabile pentru toți cei care vor să piardă în greutate

Însă, fiecare proces de pierdere în greutate trebuie să fie adaptat în mod individual la așteptările și preferințele persoanei respective, ținând cont și de alți factori, cum ar fi starea de sănătate, spun nutriționiștii.

Cu toate astea există câteva sfaturi universale care merită să fie implementate în dieta zilnică a celor care vor să slăbească. Acestea vor face ca rezultatele să fie mai bune și puțin mai rapide.

Care este băutura pentru slăbit

Astfel, pentru a pierde în greutate, aveți nevoie de un deficit caloric. Acesta poate fi obținut prin dietă și exerciții fizice. Lupta cu kilogramele în plus ar trebui să fie susținută de shake-uri sănătoase care stimulează metabolismul și ajută la arderea grăsimilor, îndeamnă experții în nutriție.

Pentru început, încercați „băutura de slăbit”, care nu este altceva decât apă cu scorțișoară și lămâie.

Cum se prepară băutura de slăbit

Tot ce aveți nevoie pentru a o prepara este sucul unei jumătăți de lămâi și o jumătate de linguriță de scorțișoară.

Scorțișoara ajută la combaterea excesului de greutate și stabilizează nivelul de zahăr din sânge, în timp ce lămâia ajută la eliminarea deșeurilor din organism și stimulează sistemul digestiv.

Sucul de ananas ajută la dietă

O alegere bună pentru cei care vor să slăbească este și sucul de ananas. Acesta poate fi numit cu ușurință o adevărată bombă de vitamine.

Bogat în vitaminele C și B6, potasiu, magneziu, mangan și cupru, sucul acesta are un efect antiinflamator și susține, în plus, imunitatea și digestia.

Doar un singur pahar de suc de ananas poate stimula eficient metabolismul și accelera arderea grăsimilor.

Cum te ajută ghimbirul să slăbești

Nu în ultimul rând, o băutură excelentă care ajută la controlul apetitului și la reducerea absorbției grăsimilor este infuzia de ghimbir.

O jumătate de linguriță de ghimbir se amestecă într-un pahar de apă și se bea înainte de culcare.