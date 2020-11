Bătrânul din Iași care locuiește într-o toaletă. E revoltător la ce chin e supus de soție

De-a lungul timpului, în România, mulți oameni au ajuns să locuiască pe străzi. Datorită sărăciei sau din alte motive, indiferent de vârstă, mulți au ajuns să doarmă pe unde apucă. Statul a avut încercări timide a rezolva problema lor, dar rezultatele au fost slabe. Un astfel de caz este și cel al unui bătrânel din județul Iași.

Dacă locuiești în Iași, sau ești în trecere, și ajungi pe strada Cuza Vodă, în zona Târgu Cucu, ai să dai de o curte părăsită și un wc-u improvizat. Aici ai să găsești un bătrânel, zgribulit, cărând câteva pături după el și dormind in mizeria din wc-ul improvizat. Dacă îl întrebi pe bătrânel ce e cu el acolo, timid o să-ți spună că nu are e face. De trei ani stă pe străzi, iar nevasta și cei 11 copii nici nu vor să audă de el. O să-ți spună că nevasta l-a dat afară din casă, că-i i-a toată pensia și de-aia a ajuns să stea pe străzi.

În România, după o statistică, neactualizată pentru anul 2020, locuiau pe străzi, mai mult de 15.000 de persoane, 5.000 dintre ele fiind doar în Capitală. În această statistică mai adăugăm unul, pe acest bătrânel din Iași. Fără casă, fără familie, fără bani, doar cu 3 pături și mod de viață insalubru, bătrânul se chinuie să supraviețuiască din mila trecătorilor. Singura lui nevoie, imediată, este încă o pătură că este frig și pereții sunt reci. Nu cerșește, ci doar stă și așteaptă ca vreunui trecător să i se facă milă. Așteaptă ca cineva să-i dea de pomană un colț de pâine, sau un bănuț, că pensia lui nu mai este a lui.

”Toată pensia mi-o oprește ea, nu-mi dă un leu, nimic, ia totul și eu nu am primit de mult timp ceva. Sunt singur, nu mai am pe nimeni. O cameră nu pot să iau, îți trebuie bani ca să stai undeva, dar de unde? Am mâncare acolo, în plasă, îmi cumpăr cu bani de la oameni. Stau aici de o săptămână. E frig, pereții sunt reci, am numai păturile astea. Mai am nevoie de una să o pun pe jos, că uite cum stau pe niște haine și cârpe. Mi-aș dori să am o cameră să stau măcar iarna, dar nu mă primește nimeni, se uită că sunt murdar. Aici, în Târgu Cucu, sunt de mult timp, ziua stau pe aici pe stradă sau în stație.”, a mai povestit aces bătrânel.