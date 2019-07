Bătrân de 83 de ani, bătaie soră cu moartea pentru 6 lei și un telefon. Cine sunt atacatorii

Tâlhărie fără chip de Dumnezeu! Doi tineri au bătut crunt un bătrân de 83 de ani pentru 6 lei și un telefon. Sentința hoților este una de neimaginat.

Doi bărbați au tâlhărit un bătrân pentru doar 6 lei și un telefon mobil. Unul are domiciliul în județul Bihor și are vârsta de 39 de ani, iar celălalt este din comuna Hopârta, județul Alba și are doar 27 de ani. Aceștia beneficiază de o condamnare cu executare după ce aproape că l-au omorât pe bătrânul de 83 de ani.

G. Aurel Claudiu a primit 4 ani de închisoare cu evecutare, iar H. Elvis 3 ani în regim de detenție. S-a dovedit faptul că cei doi agresori au consumat băuturi alcoolice în seara cu pricina la barul din centrul satului Silivaș, comuna Hopârta.

„I-au aplicat lovituri cu pumnii și l-au amenințat cu moartea”

”În seara aceleiaşi zile, aproximativ în jurul orei 19.00, cei doi inculpaţi au luat hotărârea să facă rost de bani, prin sustragere de la persoană vătămată B. V. domiciliată în acelaşi sat. Cei doi ştiau că aceasta este o persoană în vârstă, ce locuieşte singură, într-o zonă mai retrasă şi că are bani, dat fiind că în urmă cu două săptămâni a vândut unei rude a inculpatului H. un porc cu suma de 1.400 lei, cei doi inculpaţi s-au deplasat la imobilul acesteia.

Ambii inculpaţi au pătruns în interiorul locuinţei persoanei vătămate prin escaladarea gardului, apoi au intrat în casă, unde au găsit-o pe persoana vătămată culcată pe un pat. Inculpaţii au stins lumina pentru a nu fi recunoscuţi, au tras-o pe aceasta jos din pat şi i-au aplicat lovituri repetate cu pumnii şi picioarele, ameninţând-o cu moartea şi cerându-i repetat să le dea banii”, arată rechizitoriul prin care au fost trmiși în judecată.