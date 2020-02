Bătaie și scandal la Survivor România. Cine este concurentul bătut de față cu colegii săi

”Survivor România” vine cu o nouă ediție în această seară, de la 20:00. Tensiunile au degenerat între doi concurenți, iar violența și-a făcut loc. Cine este concurentul bătut de față cu colegii săi?

Cel mai intens reality din istoria televiziunii, ”Survivor România”, a început pe 18 ianuarie. Două echipe, ”Faimoșii” și ”Războinicii”, se luptă în cea mai dură competiție, filmată în Republica Dominicană. Survivor este difuzat de Kanal D de sâmbătă până marți.

În ediția precedentă, 17 februarie, Războinicii au fost nevoiți să voteze cine va pleca acasă, pierzând jocul în favoarea Faimoșilor. În urma citirii voturilor concurenților în tabăra Războinicilor, Remus a reieșit ca fiind nominalizat spre eliminare. Concurentul este acum la mâna telespectatorilor, care vor decide dacă va pleca sau va continua aventura de supraviețuire în Dominicană. Războinicul a primit șase voturi din partea colegilor săi, în timp ce Ema a primit un singur vot, ce a fost și asumat, chiar aceasta susținând că la ultimele jocuri a eșuat, neaducând puncte.

Urmează ediția de marți, 18 februarie, când spiritele se vor încinge la maximum în timpul unui joc. Ana a sărit să îl bată pe Andrei, coechipierul său.

„Particip la ca sa traiesc cea mai tare experienta din viata mea! Vreau sa ma cunosc in situatii limita, vreau sa ma autodepasesc, vreau sa invat si sa fiu din ce in ce mai bun. Sunt ambitios, puternic, plin de incredere, pregatit sa depasesc orice obstacol. Stiu sa pierd, desi nu-mi place. Vreau sa demonstrez oamenilor si copiilor ca se poate, ca visele devin realitate!”, a spus Andrei despre el.

„Bună ziua și bine v-am găsit. Sper că o să ne înțelegem foarte bine. Mă numesc Ana-Maria Pal, am 26 de ani, practic mai multe sporturi de contact pentru că îmi și place și am venit aici să îmi ajut echipa să ajungă cât mai sus. Am observat că aici nu conteaza neapărat forța, contează îndemanarea, rezistența și multe altele, dar eu zic că o să fac față tuturor probelor”, s-a introdus Ana.