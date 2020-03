Bătaie în București cu Adi Mutu în prim-plan. ”Îmi faceți numai rău”

Adrian Mutu a fost protagonistul unor scene care nu îi fac deloc cinste. Sportivul s-a luat la bătaie cu un interlop într-un restaurant libanez. De la ce a pornit situația jenantă în care s-a aflat fostul fotbalist?

Nu este o srupriză pentru fanii lui Mutu că acesta parcă adoră necazurile. Imaginea sa a fost pătată de-a lungul timpului. Și nu doar o dată. Acum, fostul fotbalist a primit o bătaie zdravănă din partea lui Aurel al lui Caran, conform fanatik.ro. Totul s-a petrecut în noaptea de marți, spre miercuri, în jurul orelor 01:00. Sursa citată arată că Mutu s-a îmbătat și i-a adus jigniri nenumărate liderului cunoscutului clan din Pantelimon. Caran și-a ieșit din fire în urma comportamentului antrenorului, l-a scos din restaurant și i-a dat doi pumni. Din fericire, în apărarea lui Adi au sărit apropiații care se aflau la masă.

„Nu am nevoie de așa ceva acum. Nu mă interesează bârfele de stradă…Nu vă dați seama ce scrieți…Mă știți bine, mă vedeți pe mine să iau bătaie? Sau să mă bat din postura de antrenor al Naționalei? Îmi faceți numai rău cu bârfele astea…sunați-l pe nașul meu, a fost cu mine în noaptea aia. Am intrat la „Mandaloun”, într-adevăr, să salut niște prieteni. Cineva a făcut o glumă proastă la adresa mea și i-am zis nașului să plecăm. Nu știu dacă am stat cinci minute…restul sunt can-canuri. Avem treburi serioase, să ne calificăm, meciuri importante, iar lucrurile de genul ăsta strică atmosfera din jurul Naționalei”

Adrian Mutu (Sursa: fanatik.ro)