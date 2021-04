Bătaie de joc marca CFR Călători. Călătorii, fortați să stea în condiții absurde: „Transportul de noapte la CFR Călători este într-o stare absolut catastrofală”

CFR Călători continuă bătaia de joc față de clienți. Aceștia ne „invită” să mergem cu vagonul de dormit doar ziua, iar pe trenurile de noapte doar pe scaun. Cei care au tras semnalul de alarmă în legătură cu condițiile oferite de CFR Călători a fost Asociația Pro Infrastructură. Aceștia au remarcat neregulile printr-o postare pe propria pagină de Facebook.

Călătorii sunt obligați să stea în condiții ne neimaginat

CFR Călători își invită clienții să călătorească cu vagonul de dormit pe timp de zi, mai exact trenul ce are ruta Iași – Suceava – Timișoara. Între timp, trenurile de noapte își obligă călătorii să stea pe un singur scaun, pe toată durata călătorii. Numărul de vagoane de dormit este sub 1/2 din cel necesar. La cușete, numărul scade sub o treime.

Incompetenţa şi absurdul la CFR Călători atinge noi limite. Într-un comunicat demn de “ziua păcălelilor”, CFR Călători ne invită să mergem cu vagonul de dormit… la trenul exclusiv de zi Iaşi-Suceava-Timişoara (6:05-21:58 cu returul 6:49-21:46). Asta în timp ce trenurile de noapte veritabile (precum 1862 Iaşi-Constanţa), care circulă exclusiv pe timp de noapte (22:30-6:36 cu retur 22:00-6:16), îşi forţează pasagerii să facă noapte albă pentru că oferă doar… loc pe scaun. De altfel, tot transportul “de noapte” la CFR Călători este într-o stare absolut catastrofală. Este o criză permanentă de vagoane de dormit şi cuşetă. Chiar şi acele trenuri de noapte care au vagoane cu pat, adesea nu au decât unul sau două vagoane de noapte, de multe ori rezervate complet cu săptămâni înainte. Pe alte relaţii, CFR Călători nu oferă nici măcar întreaga gamă de servicii de noapte. De exemplu, singurul tren Bucureşti-Sighetul Marmaţiei nu are decât vagoane de dormit (scumpe), nu şi cuşete.

CFR Călători continuă bătaia de joc

În momentul de față, CFR Călători oferă foarte puține vagoane de dormit, 25 la număr. Cele mai multe vagoane de acest tip sunt folosite în trafic intern, seria 71-31. De asemenea, acestea sunt foarte vechi, de mai bine de 60 de ani. Vagoanele sunt și uzate. Au fost cumpărate second-hand la începutul anilor 2000.

Acestea au fost achiziționate după ce au fost retrase pentru a fi trimise la fier vechi de către administrațiile germane și elvețiene. Majoritatea vagoanelor nu au climatizare, iar vara este aproape imposibil de stat în ele. Suspensiile lasă de dorit iar mobilierul este foarte vechi, uzat și murdar.