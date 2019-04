Băsescu îl desființează pe Vâlcov: ”A fost un rateu”

Într-o intervenție telefonică la EuropaFM, Trăian Băsescu și-a detaliat trecutul istoric în materie de primari pe care i-a scos în față. Inevitabil, l-a desființat pe Vâlcov, fost membru PDL.

Partidele din România au luat multe forme de-a lungul anilor. Multe dintre ele s-au desființat, altele au suferit un proces rebranding. De cele mai multe ori, a fost însă vorba doar de migrația membrilor. Ca să înțelegi foarte bine acest fenomen, este suficient să te uiți la valul de membri PSD care pleacă de la Dragnea la partidul lui Ponta, Pro România.

Vâlcov a schimbat echipele de mai multe ori în ultimul deceniu, dar începutul l-a avut la PDL, un partid care era condus de Trăian Băsescu la momentul respectiv. Amintidu-și de acea perioadă în care a facilitatea alegerea unor tineri în funcții de primar, fostul președinte al României nu s-a sfiit să-l critice pe consilierul lui Dăncilă pe probleme economice.

Băsescu a facilitatea alegerea mai multor primari, dar, în cuvintele lui, ”nu i-a ghicit pe toți”. Darius Vâlcov este excepția de la regulă, iar fost lider al PDL l-a clasificat ca ”un rebut” din punct de vedere moral. În același context, s-a mai aruncat și alte cuvinte ”de laudă”.

”Nu i-am ghicit foarte bine pe toți. Să știți că Vâlcov era la Tineret (Organizația de tineret a PDL – n.r.) când a devenit primar de Slatina. Era la Tineret și de la Tineret am trimis să candideze trei oameni – pe Falcă, pe primarul de la Brașov, pe Scripcaru, pe George, și pe Vâlcov la Slatina. Am spus: e timpul vostru! L-am mai luat și pe Boc de pe plajă, de la Mamaia, și l-am trimis la Cluj. Din patru, cu trei am reușit, unul a fost rebut. Rebut moral, că altfel nu a fost un primar slab. Dar moral, a fost un rateu”, a afirmat Băsescu, citat de Mediafax.

Întrebat care este opinia sa despre activitatea curentă a lui Vâlcov, Băsescu a insitat pe faptul că ”duce economia într-o direcție greșită”. În rest, este entuziasmat de modul în care au evoluat ceilalți primari pe care i-a susținut. „Sunt foarte mândru de Boc, de Scripcaru. Duceţi-vă la Braşov să vedeţi ce spun oamenii despre Scripcaru. Şi Falcă la Arad a fost un primar reușit”.