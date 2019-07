Barem istorie Bacalaureat 2019. Cum se rezolvau, de fapt, subiectele

Barem istorie Bacalaureat 2019. Află cum se rezolvau, de fapt, subiectele la Istorie, pe baza baremului de corectare afișat de Ministerul Educației. Chiar dacă ai impresia că ai rezolvat corect cerințele la examen, este indicat să arunci o privire și pe exemplul de rezolvare dat de experți. S-ar putea să nu fi atât sigur/ă pe tine.

Barem istorie Bacalaureat 2019: cum se rezolvau subiectele la Istorie

Miercuri, 3 iulie, elevii care au absolvit clasa a XII- a și s-au înscris la Bacalaureat, au susținut cea de-a doua probă scrisă. Pentru cei care au susținut-o și pe cea la Limba maternă, a fost a treia probă. Cea la Istorie este proba obligatorie a profilului umanist pe care l-ai studiat în cei patru ani de liceu. Cei care au studiat la un profil Real, dau tot azi proba la Matematică, dar probabil că știi asta deja.

La ora la care este scris acest articol, nu au fost încă afișate subiectele la Istorie care au picat pe 3 iulie, dar eu îți voi prezenta subiectele și baremul lor de corectare date ca exemplu pe edu.ro. Atunci când vor fi publicate cele de azi, vor apărea și pe playtech.ro.

BAC 2019: Model de subiecte la Istorie

BAC 2019: Barem de corectare pentru subiectele la Istorie de mai sus

Bacalaureat 2019: programul probelor scrise și afișarea rezultatelor

Anul acesta, BAC-ul a început pe 3 iunie, cu probele de competențe, întâi cea lingvistică, la Limba română, apoi cele digitale, apoi la o limbă străină studiată în liceu. În luna iulie, se susțin probele scrise după următorul program:

1 iulie – Limba și Literatura Română – proba Ea, examen scris;

2 iulie – Limba și Literatura Maternă – proba Eb, examen scris;

3 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba Ec, examen scris;

4 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed, examen scris;

8 iulie – Afișarea primelor rezultate și depunerea contestațiilor (între orele 12:00 – 16:00);

9 – 12 iulie – Se rezolvă contestațiile;

13 iulie – Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2019: cum se desfășoară probele scrise

Tot pe 3 iulie, elevii de la profilurile tehnologice sau Real, cum mai sunt denumite, susțin proba scrisă la Matematică. Subiectele la această disciplină au fost concepute tot de experți ai Ministerului Educației, dar au fost formulate patru seturi diferite de subiecte, în funcție de specializarea de la Real: Matematică-Informatică, Știinţele Naturii, Pedagogic și Tehnologic.

Toate probele scrise încep la ora 9:00 sau, cel puțin, atunci sunt trimise subiectele către toate unitățile de învățământ liceal din țară. Examenul începe în momentul în care toți elevii au primit subiectele în format tipărit.

Accesul în sălile de examinare se face doar cu buletinul, iar elevii nu trebuie să aibă asupra lor alte subiecte în afară de instrumentele de scris. Orice alte obiect, precum ghiozdan, geantă, telefon etc. sunt interzise. Dacă ești prins de supraveghetori cu ele la tine, te scot din examen, îți notează lucrarea ca fraudă, chiar dacă ai încercat sau nu să copiezi. În plus, nu vei mai avea voie să susții BAC-ul nici măcar la următoarele două sesiuni. Pierzi un an de școală.