Ultima oră
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
09 sept. 2025 | 21:21
de Ionuț Vieru

„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto

Știri generale
3imagini
„Barbie de România” face senzație pe autostrăzile Europei cu un TIR roz și trei pisici la bord

Într-o lume a șoselelor dominată în mare parte de bărbați, o româncă a reușit să își creeze un univers unic pe patru roți. Povestea ei a devenit rapid virală, nu doar pentru că TIR-ul pe care îl conduce este vopsit într-o culoare imposibil de trecut cu vederea, ci și pentru felul în care și-a transformat cariera într-o adevărată aventură. Cu o experiență de peste un deceniu, șoferița supranumită „Barbie de România” atrage atenția oriunde apare, fie pe autostrăzile aglomerate din Europa, fie pe rețelele sociale.

Un TIR roz ca desprins dintr-un film

Camionul condus de Georgeta Szollos pare mai degrabă o scenă din pelicula „Barbie”, regizată de Greta Gerwig, decât un vehicul pentru curse lungi. Vopsit integral într-un roz intens și decorat cu siluete de pisici jucăușe, TIR-ul transformă fiecare drum într-un spectacol vizual. Este imposibil de ignorat în trafic, iar reacțiile celor care îl întâlnesc variază între uimire, zâmbete și curiozitate.

Dar surprizele nu se opresc la exterior. Interiorul este amenajat la fel de spectaculos, cu detalii feminine și obiecte decorative în nuanțe de roz. De la pat până la cele mai mici accesorii, totul transmite un stil personal și plin de energie, un refugiu colorat într-o lume asociată adesea cu duritatea și monotonia.

O șoferiță cu peste 13 ani de experiență

Georgeta nu este doar un chip zâmbitor într-o cabina roz. Ea are la activ peste 13 ani de muncă în transporturi, un domeniu considerat dur și solicitant chiar și pentru bărbați. Pentru ea însă, cariera la volanul unui camion nu a fost niciodată doar o profesie, ci și o oportunitate de a-și arăta personalitatea.

„Barbie de România” a demonstrat că pasiunea și seriozitatea nu țin de gen. În timp ce străbate Europa, ea se bucură de libertatea drumului și își pune amprenta unică asupra meseriei. Alegerea de a personaliza camionul într-un mod spectaculos a venit firesc, din dorința de a transforma rutina zilnică într-o experiență plină de culoare și optimism.

Trei pisici, colege de drum

Dacă exteriorul camionului stârnește zâmbete, interiorul ascunde un alt secret care îi face viața mai ușoară șoferiței: cele trei pisici care îi sunt nelipsite la drum. Animăluțele îi oferă companie, alinare și momente de relaxare în timpul pauzelor dintre curse.

Georgeta recunoaște că fără ele călătoriile ar fi mai grele și mai monotone. Prezența lor transformă cabina într-o casă mobilă și îi aduce un echilibru emoțional, un aspect esențial în această meserie solicitantă.

Virală pe TikTok și iubită de public

Povestea Georgetei Szollos nu a rămas mult timp ascunsă. TIR-ul roz și aventurile ei alături de pisici au ajuns rapid pe TikTok, unde clipurile acumulează zeci de mii de vizualizări. Publicul a fost cucerit atât de imaginea neobișnuită a camionului, cât și de autenticitatea șoferiței care și-a transformat meseria într-o poveste inspirațională.

Succesul online a transformat-o într-un simbol al curajului și al originalității. „Barbie de România” a reușit să dovedească faptul că o femeie poate rupe stereotipurile și se poate afirma într-un domeniu perceput tradițional ca fiind exclusiv masculin.

Romania TV
Recomandări
