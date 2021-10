Bărbatul pentru care Andreea Berecleanu făcuse o pasiune nebună. Fugea pentru el de la şcoală

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune din România. Jurnalista este o fire discretă și preferă să-și țină viața personală departe de ochii celor curioși. Puțini sunt cei care știu cine a fost prima dragoste a frumoasei brunete.

Talentată, frumoasă, profesionistă și diplomată sunt primele cuvinte care le vin românilor în minte atunci când o descriu pe Andreea Berecleanu. Vedeta este una dintre cele mai populare și îndrăgite jurnaliste din România.

Fosta imagine a Observatorului de la Antena 1 are o carieră impresionantă în mass-media și o familie fericită. Andreea Berecleanu este la a doua căsnicie, fiind căsătorită în prezent cu medicul estetician Constantin Stan, și are doi copii, Petru și Eva, din mariajul precedent cu jurnalistul Andrei Zaharescu.

Deși este o femeie împlinită pe plan personal, recent, Andreea Berecleanu a făcut dezvăluiri incredibile despre iubirile sale din adolescență. Invitată la emisiunea lui Florin Călinescu de la Prima TV, prezentatoarea știrilor Focus i-a mărturisit celebrului actor că, în adolescență, dezvoltase o pasiune pentru Florin Piersic jr.

Frumoasa brunetă a mărturisit că obișnuia să chiulească de la ore pentru a merge la teatru, să-l vadă jucând pe scenă pe fiul legendarului mare actor Florin Piersic.

„Am văzut recent contul de Instagram al lui Florinel Piersic și râdeam de una singură că el face niște chestii din astea, în stilul lui și are umorul ăla al lui. Și mi-am adus aminte că, odată, am chiulit, învățam seara, cred că eram prin clasa a XI-a.

Și am chiulit cu voia profesoarei. Am plecat mai multe fete pentru că Florinel avea spectacol la Casandra. Îl admiram, bineînțeles, sunt un pic mai mică de vârstă. Florinel are 53 de ani și eu am 47. Avea spectacol de an la Casandra, era pe cheiul de vest.

Am chiulit ca să-l vedem acolo, ei erau practic absolvenți. Noi, fetele, am mers pentru el, dar nu ne dai dreptate?”, a spus Andreea Berecleanu, în emisiunea lui Florin Călinescu de pe Prima TV.