Bărbatul cu peste 100 de copii şi sute de nepoţi. Are doar 67 de ani, care e cea mai mare dificultate a celebrului tată şi bunic

Are o famiie cât un sat! Povestea bărbatului care are peste o sută de copii și nu mai puțin de 568 de nepoți face furori în presa din străinătate. Celebrul tată și bunic are doar 67 de ani, însă mărturisește că se confruntă cu o mare problemă. Ce a fost nevoit să își roage soțiile să facă: „Nu mai pot tolera”.

Bărbatul care are peste 100 de copii şi sute de nepoţi

Musa Hasahya are 67 de ani, iar viața sa pare ireală. Familia lui este atât de numeroasă încât ar putea reprezenta, de fapt, populația unui sat întreg.

Povestea bărbatului cu 12 soții, 102 copii și nu mai puțin de 568 de nepoți face furori în presa străină.

Musa a dezvăluit că a ajuns la capătul puterilor. Pentru că acum îi este aproape imposibil să își mai întrețină nevestele și odraslele, le-a rugat pe unele dintre partenerele sale să ia pastile anticoncepționale.

„Nu mai pot tolera să se nască mai mulți copii, pentru că nu mai avem resurse. Și, în acest sens, le-am sfătuit pe toate soțiile mele aflate la vârsta fertilă să meargă farmacie și să cumpere anticoncepționale. De asemenea, îi sfătuiesc pe cei care doresc să se însoare cu mai mult de patru soții să nu facă acest lucru,”, a declarat Hashya, citat de tabloidul britanic The Sun.

Familia uriașă locuiește într-un complex de case. Bărbatul stă într-o vilă cu 12 dormitoare în Lusaka, din Kampala, capitala Ugandei, o țară în care poligamia nu este în afara legii.

„Un bărbat nu poate fi satisfăcut de o singură femeie”

Avea 16 ani, în 1971, când s-a căsătorit cu prima soție, Hanifa. Doi ani mai târziu venea pe lume primul lor copil, o fată. Acum, este președinte al satului și om de afaceri. Hashya spune, potrivit sursei citate, că a decis să aibă o familie mare pentru că avea bani și pământuri. El se ocupă cu agricultura și până de curând i-a mers bine financiar, însă acum abia se mai descurcă.

„Pentru că am putut să câștig ceva bani în tinerețe, am decis să-mi extind familia prin căsătoria cu mai multe femei. Un bărbat nu poate fi satisfăcut de o singură femeie. Însă, m-am asigurat că fiecăreia îi sunt furnizate sape pentru a cultiva pământul și a produce hrană suficientă pentru a întreține familia, deoarece solurile sunt fertile”, a mai spus el.

Ajuns la capătul puterilor, bărbatul cere sprijin de la guvernul țării, susținând că reușește cu greu să își educe și să își întrețină toți copiii.