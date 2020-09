Bărbatul care a prezis purtarea măștilor acum 90 de ani: ”Eradicarea oricărei urmă de umanitate”

Un bărbat a prezis o restricție obligatorie cu care o lume întreagă a trebuit să se obișnuiască din ianuarie încoace. Cine este acesta și cum a vizualizat vremurile prin care trecem acum?

Autorul clasicilor distopici a prezis măștile faciale în urmă cu 90 de ani. Ernst Jünger a spus că măștile vor deveni obișnuite pentru eradicarea individualității. Respectatul scriitor german a prezis purtarea exceisivă a măștilor faciale pentru a impune astfel o conformitate și uniformitate într-o societate viitoare distopică. Toate ideile sale se află într-un roman numit „The Worker”, care a fost publicat acum 90 de ani. Măștile faciale au devenit deja din luna martie simbolul acestor vremuri și sunt obligația primordială a oamenilor atunci când vine vorba de vizite la diferite instituții, simplele cumpărături zilnice sau apropierea de alte persoane necunoscute. Purtarea lor pleacă de la oamenii simpli către agenții statului și devin din ce în ce mai dezumanizante și mai draconice pentru unii.

Scenariul este preconizat cu exactitate de Ernst Jünger în clasicul său din 1932. Thomas Crew detaliază în articolul său „Epoca distopică a măștii” ca fiind „eradicarea întregii individualități”, temă curentă în această categorie a literaturii. Lucrul acesta este exprimat de George Orwell în 1984 pe când descria masele ca fiind „o națiune de războinici și fanatici, care merge înainte în unitate perfectă, toți gândind aceleași gânduri și strigând aceleași lozinci … trei sute de milioane de oameni, toți cu aceeași față.”

Crew explică faptul că această temă este dominantă în romanul lui Junger unde „Uniformitatea noii ere este simbolizată … prin proliferarea bruscă a măștii în societatea contemporană”. Nu întâmplător simbolul principal începe din nou să joace un rol decisiv în viața publică și apare în multe feluri diferite – ca mască de gaz, mască de față pentru sport și viteze mari sau ca o mască de siguranță pentru locurile de muncă expuse la radiații, explozii sau substanțe narcotice. „Cred că masca va veni să preia funcții pe care astăzi cu greu ni le putem imagina”, a continuat acesta.

„Având în vedere omniprezenta bruscă a măștii de față în 2020, pe întregul glob și într-un număr tot mai mare de contexte sociale, este imposibil să evităm concluzia că acesta este exact genul de dezvoltare pe care Jünger îl avea în minte. Disponibilitatea noastră de a ascunde fața reflectă tendințele dezumanizante care, pentru Jünger, stau la baza perioadei moderne. Reprezintă o altă etapă a degradării individului care a devenit explicită în Primul Război Mondial. Fie ca o bucată de material pe câmpul de luptă sau ca o roată din mașina economiei din timpul războiului, epoca modernă are obiceiul de a reduce ființa umană la un obiect funcțional. Tot ceea ce „neesențial” – totul, adică ceea ce ne face oameni – este aruncat cu bucurie ”

Thomas Crew – The Dystopian Age of the Mask (Sursa: thecritic.co.uk)