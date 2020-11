Bărbatul care a devenit milionar în miezul zilei. Banii i-au căzut din cer, la propriu! VIDEO

Mulți ne-am dorit sau ne dorim să ne cadă bani din cer. Din păcate este doar un vis, sau nu. În cazul unui bărbat din Indonezia visul a devenit realitate, devenind peste noapte milionar.

Toți ne-am dorit să avem bani, și să ne putem satisface dorințele cele mai ascunse. Încă de când eram mai mici visam să găsim o comoară, sau să ne cadă bani din cer. Acest vis, nerealizabil, a devenit realitate pentru un bărbat din Indonezia. Bărbatul indonezian a devenit, după ce un meteorit în valoare de 1,4 milioane de lire sterline i-a căzut, prin acoperiș, în fața casei.

Publicația britanică Dailymail relatează povestea lui Josua Hutagalung, în vârstă de 33 de ani și tată a trei băieți. Tânărul din localitatea Kolang, Sumatra de Nord. lucra lângă casă, când roca spațială a căzut prin acoperișul casei, direct pe verandă.

Bucata de meteorit, cântărind 2,1 kg, a lăsat o gaură mare în acoperișul de tablă și a ajuns îngropată la 15 cm adâncime în solul de lângă casă. În Indonezia, bucățile de meteorit sunt la mare căutare, și sunt vândute pe sume mari, cântărite în grame.

Valoarea pe gram a uneia stfel de roci este între 0,50-5,00 de dolari pe gram, cele cu metale rare se vând cu până la 1.000 de dolari pe gram. Bucata lui Josua, a fost analizată și s-a constatat că are o vechime de 4,5 miliarde de ani. Roca a fost clasificată drept condrit carbonic, un soi extrem de rar de metale prețioase. Valoarea aproximativă a rocii a fost estimată la 1,85 milioane de dolari sau 857 dolari pe gram.

Josua Hutagalung nu avea o situație materială deosebită, ca mulți alții din Indonezia. Tânărul povestește că nu i-a venit să creadă când a văzut bucata de meteorit în grădina din fața casei.

”Sunetul era atât de puternic, încât părți ale casei tremurau și ele. Și după ce am căutat, am văzut că acoperișul de tablă al casei s-a spart. Când am ridicat-o, piatra era încă caldă și am adus-o în casă. Bănuiesc cu tărie că această piatră este într-adevăr un obiect din cer pe care mulți îl numesc meteorit. Pentru că este imposibil ca cineva să-l arunce în mod deliberat sau să-l arunce de sus.”, povestește Josua Hutagalung.