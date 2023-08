Bani în plus cu metoda 50-30-20. Aşa faci economii serioase la final de an, e cea mai simplă variantă

Atunci când vine vorba de bugetul casei, acest aspect nu trebuie să fie complicat și nici nu trebuie să-ți ia ore întregi din zi. De fapt, cele mai bune modalități de a face un buget sunt adesea cele mai simple. De exemplu, metoda 50-30-20 este o metodă simplă de bugetare lunară care-ți spune exact cât să pui în fiecare lună pentru economii și pentru costurile de trai. Așadar, hai să aflăm cum poți face bani în plus cu metoda 50-30-20.

Cum poți face ani în plus cu metoda 50-30-20

Cu o imagine de ansamblu clară a bugetului pentru luna respectivă, poți evita cu încredere cheltuielile excesive și poți acumula economiile în timp, fără a înregistra cu greu fiecare tranzacție. Așadar, dacă ai descărcat vreodată o aplicație de buget doar pentru a o abandona în a treia zi, poate dorești să încerci metoda 50-30-20.

Este unul dintre cele mai bune sfaturi de bugetare pe care le-am găsit și iată cum funcționează. Metoda 50-30-20 este o metodă ușoară de bugetare care te poate ajuta să îți gestionezi banii în mod eficient, simplu și durabil.

Regula de bază constă în a-ți împărți venitul lunar după impozitare în trei categorii de cheltuieli: 50% pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii sau plata datoriilor. Menținându-ți în mod regulat cheltuielile echilibrate între aceste domenii principale de cheltuieli, îți poți pune banii la lucru mai eficient.

„De ce nu pot economisi mai mult?”

Și, având doar trei categorii principale de urmărit, poți scuti de timpul și stresul de a căuta detalii de fiecare dată când cheltuiești. O întrebare pe care o auzim foarte des când vine vorba de întocmirea bugetului este: „De ce nu pot economisi mai mult?”. Metoda 50-30-20 este o modalitate excelentă de a rezolva această enigmă veche și de a construi mai multă structură în obiceiurile tale de cheltuieli. Aceasta poate face mai ușor să-ți atingi obiectivele financiare, fie că economisești pentru o zi ploioasă, fie că lucrezi pentru a plăti datoriile.

Metoda 50-30-20 își are originea în cartea din 2005, „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”, scrisă de actuala senatoare americană Elizabeth Warren și de fiica sa, Amelia Warren Tyagi. Făcând referire la peste 20 de ani de cercetări, Warren și Tyagi au ajuns la concluzia că nu ai nevoie de un buget complicat pentru a-ți ține finanțele sub control. Tot ce trebuie să faci este să-ți echilibrezi banii între nevoile, dorințele și obiectivele de economisire, folosind aecastă metodă.

Cum să-ți bugetezi banii cu metoda 50-30-20

Regula simplifică întocmirea bugetului prin împărțirea venitului tău. după impozitare în doar trei categorii de cheltuieli: nevoi, dorințe și economii sau datorii.

Știind exact cât de mult trebuie să cheltuiești pentru fiecare categorie, îți va fi mai ușor să respecți bugetul și te va ajuta să-ți ții cheltuielile sub control. Iată cum arată un buget care aderă la metoda 50-30-20:

Cheltuiți 50% din bani pe nevoi

Pur și simplu, nevoile sunt cheltuielile pe care nu le puteți evita – plățile pentru toate lucrurile esențiale fără de care ar fi dificil să trăiți. 50% din venitul dumneavoastră după impozitare ar trebui să acopere cele mai necesare costuri, iar aceste nevoi pot include:

Chiria lunară

Facturile de electricitate și de gaz

Transportul

Asigurări (pentru sănătate, mașină sau animale de companie)

Rambursarea minimă a împrumuturilor

Produse alimentare de bază

De exemplu, dacă venitul tău lunar după impozitare este de 2 000 de euro, ar trebui să aloci 1 000 de euro pentru nevoile tale. Acest buget poate fi diferit de la o persoană la alta. Dacă constați că nevoile tale reprezintă mult mai mult de 50% din venitul net, este posibil să poți face unele schimbări pentru a reduce puțin aceste cheltuieli. Acest lucru ar putea fi la fel de simplu ca și schimbarea furnizorului de energie sau găsirea unor noi modalități de a economisi bani la cumpărături. Ar putea însemna, de asemenea, schimbări mai profunde în viață, cum ar fi căutarea unei locuințe mai puțin costisitoare.

Cheltuiți 30% din bani pe dorințe

Având în vedere că 50% din venitul tău după impozitare se ocupă de cele mai elementare nevoi, 30% din venit după impozitare poate fi folosit pentru a-ți acoperi dorințele. Dorințele sunt definite ca fiind cheltuieli neesențiale, lucruri pe care alegi să-ți cheltui banii, deși ai putea trăi fără ele dacă ar fi nevoie, iar acestea pot include:

Mese în oraș

Cumpărături de haine

Vacanțe

Abonament la sala de sport

Abonamente de divertisment (Netflix, HBO, Amazon Prime)

Cumpărături (altele decât cele esențiale)

Folosind același exemplu de mai sus, dacă venitul lunar după impozitare este de 2 000 de euro, puteți cheltui 600 de euro pentru dorințele tale Iar dacă descoperi că ai cheltuit prea mult pe dorințe, merită să te gândești la care dintre acestea ai putea reduce cheltuielile.

Ca o notă suplimentară, respectarea regulii nu înseamnă că nu te poți bucura de viață. Înseamnă pur și simplu să fii mai conștient de banii tăi, găsind zonele din buget în care cheltuiești inutil.

Rezervați 20% din banii pentru economii

Cu 50% din venitul lunar alocat nevoilor și 30% pentru dorințe, restul de 20% poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor de economisire sau pentru plata datoriilor restante. Deși rambursările minime sunt considerate nevoi, orice rambursare suplimentară reduce datoria existentă și dobânzile viitoare, astfel încât acestea sunt clasificate ca economii.

Punerea deoparte în mod constant a 20% din salariu în fiecare lună te poate ajuta să-ți construiești un plan de economii mai bun și mai durabil. Acest lucru este valabil indiferent dacă obiectivul final este construirea unui fond de urgență, dezvoltarea unui plan financiar personal pe termen lung sau chiar pregătirea pentru plata unui avans pentru o casă.

Și este impresionant cât de repede se pot aduna economiile. Dacă în fiecare lună aduci acasă 2 000 de euro după impozitare, ai putea pune 400 de euro pentru obiectivele de economisire. În doar un an, vei fi economisit aproape 5 000 de euro, conform acestei metode.

Cum se aplică metoda 50-30-20, ghid pas cu pas

Așadar, cum folosești efectiv metoda 50-30-20? Pentru a pune în aplicare această regulă simplă de bugetare, va trebui să calculezi raportul 50/30/20 pe baza veniturilor tale și să-ți clasifici cheltuielile pe categorii. Iată cum:

Calculați-vă venitul după impozitare: Primul pas pentru a utiliza regula de bugetare 50-30-20 este să vă calculați venitul după impozitare. Dacă ești liber profesionist, venitul tău după impozitare va fi ceea ce câștigi într-o lună, minus cheltuielile tale de afaceri și suma pe care ai pus-o deoparte pentru impozite. Dacă sunteți un angajat cu un salariu stabil, acest lucru va fi mai ușor. Aruncați o privire pe fișa de salariu pentru a vedea cât de mult ajunge în contul dvs. bancar în fiecare lună. Dacă din salariul dvs. se deduc automat plăți, cum ar fi asigurarea de sănătate sau fondurile de pensii, adăugați-le înapoi. Clasificați-vă cheltuielile pe categorii pentru luna trecută: Pentru a avea o imagine reală a destinației banilor dvs. în fiecare lună, va trebui să vedeți cum și unde v-ați cheltuit veniturile în ultima lună. Ia o copie a extrasului tău de cont bancar pentru ultimele 30 de zile sau folosește pur și simplu o clasificare pentru toate tranzacțiile dvs. în categorii precum Salariu, Mâncare și alimente, Timp liber și divertisment și multe altele. Acum, împarte toate cheltuielile tale în cele trei categorii: nevoi, dorințe și economii. Nu uitați, o nevoie este o cheltuială esențială fără de care nu puteți trăi, cum ar fi chiria. O dorință este un lux suplimentar fără de care ați putea trăi, cum ar fi o masă în oraș. Iar economiile sunt rambursarea datoriilor suplimentare, contribuțiile la fondul de pensii sau banii pe care îi economisiți pentru zile negre. Evaluați-vă și ajustați-vă cheltuielile pentru a corespunde regulii 50-30-20: Acum că puteți vedea cât din banii dvs. se alocă pentru nevoi, dorințe și economii în fiecare lună, puteți începe să vă ajustați bugetul pentru a corespunde regulii. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să evaluați cât de mult cheltuiți în fiecare lună pentru dorințele dumneavoastră. Conform regulii, un dorință nu este extravagantă, este un bun de bază care vă permite să vă bucurați de viață. Deoarece reducerea nevoilor poate fi o sarcină complexă și dificilă, cel mai bine este să stabiliți care dintre dorințele dvs. pot fi reduse pentru a nu depăși 30% din venitul net. Cu cât reduceți mai mult cheltuielile pentru nevoi, cu atât este mai probabil să vă atingeți obiectivul de economisire de 20%.

În timp ce calculatorul nostru pentru metoda 50-30-20 vă poate oferi o imagine generală a bugetului ideal al regulii, o foaie de calcul este o opțiune bună dacă doriți să creați un buget mai detaliat. Programele de foaie de calcul, cum ar fi Microsoft Excel, Google Sheets și Apple Numbers, toate oferă șabloane prestabilite pentru a facilita întocmirea bugetului pe foaie de calcul. Puteți găsi o mulțime de foi de calcul online gratuite cu metoda 50-30-20 care sunt compatibile cu orice program pe care îl utilizați.