Bănel Nicoliță și-a recunoscut greșeala: „Atunci au început problemele”

Bănel Nicoliță și-a recunoscut greșeala. Fostul internațional român trece printr-o perioadă zbuciumată a vieții. Fostul idol al tribunelor din Ghencea și-a investit toși banii, dar și timpul, în echipa din orașul său natal, CS Făurei. Nu cu mult timp în urmă, presa a scris că Bănel Nicoliță a plecat din țară din cauza unei datorii mari făcute la cămătari. Fotbalistul a negat aceste informații, dar a vorbit deschis despre problemele reale pe care le-a avut.

Bănel Nicoliță și-a recunoscut greșeala. Fostul internațional român a fost „dat dispărut” o perioadă. Presa a scris că el ar fi fugit în SUA de teama unor cămătari de la care ar fi împrumutat 100.000 de euro. Bănel Nicoliță și-a investit economiile CS Făurei, echipa din Liga a 3-a din orașul său natal.

Bănel Nicoliță a negat informațiile apărute inițial în presă, dar nici nu a devoalat țara în care a plecat.

Vreau să ştie toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine şi nu am probleme, nici datorii. Şi de asemenea vreau să se ştie că nu am nevoie de nimic de la nimeni.

Bănel Nicoliță s-a întors la sfârșitul lunii noiembrie în țară. Mai mult, el s-a reîmplicat în activitatea de la CS Făurei. L-a numit pe fratele său, Aurel, președinte al clubului. Gruparea a anunțat zilele trecute că va face mari schimbări în lot și va atrage un nou sponsor. Făureiul este abia pe locul 8, antepenultimul, în seria a 2-a din Liga a 3-a.

Bănel Nicoliță a vorbit despre problemele reale pe care le-a traversat. Fotbalistul a divorțat, în 2020, de Cristina, femeia cu care are două fetițe. Motivul a fost implicarea totală a lui Bănel în activitatea de la CS Făurei, lucru ce a dus la neglijarea propriei familiei.

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie”, a declarat Bănel Nicoliță în emisiunea difuzată pe youtube „Fiţă cu Adiţă”, ce va apărea vineri.