Bănel Nicoliță are probleme cu legea. Va apărea din nou în fața judecătorilor

Fostul fotbalist Bănel Nicoliță se confruntă, din nou, cu anumite probleme legale. Fostul star de la FCSB va fi nevoit să meargă în fața instanței după ce a fost dat în judecată. Fostul mare sportiv are, din nou, procese deschise pe cap, după ce o companie l-a dat în judecată din cauza datoriilor.

Bănel Nicoliță este înglobat în datorii, motiv pentru care se confruntă cu noi probleme de natură legală. O companie din Capitală l-a dat în judecată pe fostul mare fotbalist de la FCSB din cauza unor facturi neplătite.

Aceasta nu este prima dată când i se întâmplă așa ceva. Acum 3 ani de zile, Bănel Nicoliță s-a aflat într-o situație similară, când o firmă de telefonie mobilă l-a acuzat că ar fi luat terminale de ultimă generație, în valoare de aproape 7.000 de euro, pe care nu le-ar fi plătit.

Conform celor de la Spynews, surse apropiate fostului fotbalist susțin că, la sfârșitul lui 2018, Bănel Nicoliță ar fi semnat un contract, pe firma sa, cu o companie de telefonie mobilă.

Vedeta s-ar fi înțeles să realizeze un contract pentru 17 numere de telefon, pentru care urma să achite o factură lunară în valoare totală de 300 de euro, fără TVA. Cu toate acestea, se pare că plata nu s-ar mai fi efectuat.

Acum câțiva ani, Bănel Nicoliță a împrumut o sumă enormă de bani de la un polițist care l-a executat silit, după ce fostul fotbalist nu a reușit să-i dea înapoi cei 80.000 de euro pe care i-i datora.

„A fost vorba despre mai multe împrumuturi. Banii i-am investit în echipă. Așa este, a fost un proces, dar nu s-a mai ajuns la executare silită, fiindcă am rezolvat problema.”, a declarat Bănel Nicoliță, acum doi ani, pentru sursa citată.

În 2006, Steaua pierdea într-un mod dramatic returul cu formația celor de la Middlesbrough din semifinalele Cupei UEFA, cu scorul de 2-4. Bănel Nicoliță mărturisește că acea înfrângere încă îl bântuie.

„Nu am jucat în retur, eram suspendat. Doamne, ce aproape am fost de finală! Am avut penalty în minutul 90! Dar suntem români, suntem mici! A fost penalty clar! Plângeam în hohote! Și eu, și Paraschiv.

Ne luaserăm în brațe și plângeam în tribună de draci că am ratat finala. Păcat! Pentru toți cei din acel moment. A fost o perioadă chiar frumoasă.”, a spus Bănel Nicoliță, conform gsp.ro.