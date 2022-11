Bancul zilei. Cum a scăpat un moldovean de ţânţari

Cât de minunată ar fi lumea dacă ar exista doar un pic mai mult râs? Există câteva motive simple pentru care râsul este important în viața ta. Să cauți momentele de comedie preferată în căutarea unei terapii de râs atât de necesare. Bancurile pot fi o astfel de „cutie”, și de cele mai multe ori ne trezim râzând auzindu-le. Așa că, vă propunem bancul zilei cu un moldovean și tânțarii enervanți. Hai să aflăm, așadar, cum a scăpat un moldovean de ţânţari.

De ce este important râsul?

Cu toții am trecut prin asta, am râs atât de mult încât am plâns, sau ne-a durut, sau mai rău! Și nu-i așa că vă plac acele momente? De multe ori râsul este neintenționat și de multe ori râdem mai degrabă de noi decât cu noi, dar asta este în regulă. Nu ar trebui să ne deranjeze.

Ne place doar că râdem. Așa cum spune o vorbă din bătrâni, suntem morți de mult timp și viața este prea scurtă pentru a nu mai râde puțin. Dar există și multe beneficii pentru sănătate și vi le împărtășim, răspunzând la o întrebare: „De ce este important să râdem mai mult?”. Există o sumedenie de argumente pentru care am putea râde, măcar odată pe zi, dar nu ne-ar ajunge timpul și spațiul pentru a le enunța. Așa că, pe scurt, iată cel puțin 3 motive:

1.Râsul ajută la relaxare

Câți dintre voi ați fost stresați și ați constatat că râsul v-a eliberat de stres? Acest lucru se datorează faptului că râsul reduce nivelul de hormoni ai stresului, cum ar fi cortizolul și dopamina, și, la fel ca în cazul antrenamentului fizic, crește nivelul acelor hormoni ai stării de bine, endorfinele.

2.Faptul că râzi poate fi un stimulent imunitar

Ați observat că oamenii care râd mult par a fi cei care suferă rar de boli? De fapt, râsul este foarte bun pentru a-ți stimula imunitatea. Potrivit unor studii, motivul din spatele acestui lucru este că râsul crește de fapt celulele imunitare și acei anticorpi care luptă împotriva infecțiilor din organism, îmbunătățind astfel rezistența ta la boli. O dovadă că râsul este cu adevărat cel mai bun medicament!

3. Râsul este antrenament pentru starea de bine

Ca orice lucru care implică un efort de energie, râsul arde calorii. De parcă am avea nevoie de o altă scuză! Ok, deci nu arde tone de calorii și cu siguranță nu va înlocui antrenamentul la sală, dar arde câteva

Potrivit antrenorilor de wellness, actul de a râde ajută, de asemenea, la exersarea diafragmei, a abdomenului și a umerilor. O altă modalitate de a vă lua doza regulată de râs ar fi să mergeți la unul dintre cluburile de yoga a râsului care apar peste tot, se pare.

Dar, hai să revenim la ale noastre, adică la bancul zilei, și poate așa vom reuși să mai râdem puțin.

Bancul zilei. Cum a scăpat un moldovean de ţânţari

Acum că v-am adus cel puțin 3 argumente de ce este important să râdem, zic că este momentul în care chiar putem face asta. Așa că, vă propunem bancul zilei, cu un moldovean și tânțarii enervanți. Sperăm ca la final, dacă nu râdeți, măcar un zâmbet în colțul gurii să aveți:

Regele a chemat un ungur, un moldovean și un rus și le-a spus: – Cine va sta o oră în butoiul acela plin cu țânțari va primi jumătate din împărăție și pe fiica mea de soție. A intrat rusul în butoi și după 10 minute nu a mai suportat înțepăturile țânțarilor și a ieșit. Ungurul a ieșit și el după 30 de minute. Moldoveanul, însă, a rezistat 2 zile. Când a ieșit, nu avea nicio ciupitură pe corp. Mirat, împăratul, l-a întrebat: – Cum ai reușit să stai atât și să nu ai nicio ciupitură? – Am omorât un țânțar și toți ceilalt s-au dus la înmormântare.

Râsul ne poate ajuta să punem lucrurile în perspectivă și ne poate reaminti să nu luăm lucrurile atât de în serios. Uneori ne ajută să privim lucrurile printr-o lentilă mai puțin amenințătoare. A avea simțul umorului, capacitatea de a râde de tine însuți și a nu te lua prea în serios te poate ajuta să treci peste zi. Așa că împărtășiți acele momente jenante, îmbrățișați-le și nu vă temeți de ele, este material de râs la sfârșitul zilei!