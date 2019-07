Bananele cu gust de înghețată de vanilie există și sunt o minune: unde le găsești

În condiții ideale, ai mânca doar alimentele care te încântă cel mai mult, dar, în realitate, ar trebui să le mănânci pe cele mai sănătoase. Există însă și creații minunate care împacă și capra și varza, precum bananele cu gust de înghețată de vanilie.

Indiferent cât mult ești dornic de experimentare, este puțin probabil să fi auzit de toate fructele și legumele din diverse colțuri ale lumii, cu atât mai puțin să le fi gustat. Unele dintre cele pe care le-ai ratat par însă par însă desprinse dintr-un roman SF scris de un copil de șapte ani. Cine altcineva ar putea crea o banană de culoare albastră care are gust de înghețată de vanilie.

Fructul cu pricina este intitulat Blue Java Banana și crește în condiții surprinzător de relaxate. Rezistă până și la iernile din România. Deși vorbim de o plantă exotică pe care nu o întâlnești foarte des, aceasta poate fi plantată într-o varietate foarte mare de medii. Partea cea mai fascinantă a ecuației, dincolo de gust, constă însă în beneficiile de sănătate. Ca să ai o referință, este ca și cum ai mânca broccoli, doar că are gust de înghețată de vanilie.

Inițial, arborele creștea nativ în Asia de Sud, dar în timp, și-a dezvoltat o toleranță deosebită la intemperii. Poate să crească chiar și la temperaturi de sub zero grade, fără probleme. Dezvoltarea optimă se petrece la temperaturi de aproximativ 4 grade. Nu te oprește nimeni să-l plantezi într-un ghiveci în casă, dacă vrei. Se simte bine la umbră, dar are nevoie de vreo șase ore de soare pe zi. Când bananele s-au copt, au o culoare albastră vie, iar trunchiul arborelui este puternic.

În ceea ce privește compoziția fructului efectiv, ascunde 0,3 grame de grăsime, 22,8 grame de carbohidrați și 89 de calorii pe 100 grame. Este bogat în potasiu și are o mulțime de minerale