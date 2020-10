Balta Vrăjitoarelor, locul de lângă București preferat de vrăjitoare. Ce reputație sinistră are lacul

Care este reputația sinistră a locului din București preferat de vrăjitoare. Femeile care au har au rămas din ce în ce mai puține, mai ales în comunitatea din Capitală. Cum arată Balta Vrăjitoarelor și care este povestea acesteia?

Balta Vrăjitoarelor: Legenda din spatele locului preferat de femeile cu har

Balta Vrăjitoarelor se află în apropiere de București, lângă pădurea Cernica. Aceasta este cunoscută datorită poveștii pe care ți-o spune peisajul care-ți trezește fiori, dar și a legendelor păstrate popular, din vorbă în vorbă. Se spune că lângă acest petic de apă au avut loc evenimente și fenomene inexplicabile. Deși aparent balta vrăjitoarelor care are doar 5 metri nu are nimic special, tocmai misterul în care e învăluită o face deosebită. Locul e ascuns în mijlocul pădurii Boldu-Creteasca și este foarte cunoscut datorită vrăjitoarelor țigănci care se adună aici an de ani de: Sfântul Gheorghe, de Sânziei, Sfântul Andrei sau în diferite nopți în care au nevoie să-și extragă puteri. Evenimentele enumerate le aduc un beneficiu pentru că de acele sărbători se deschid porțile spre alte tărâmuri, arată superstițiile.

Se spune că datorită puterii dintre tărâmurile care se unesc orice vrajă sau blestem e împlinit. Chiar și cei care nu se tem de legende și superstiții sunt speriați de loc în sine – întunecat, apa de o culoare verde închis, locația foarte sinistră și liniștea care cuprinde deodată peisajul. Un lucru ciudat cu această baltă este că de-a lungul anilor cei care au vizitat-o au văzut că nu seacă niciodată și nici nu se extinde, chiar dacă plouă sau e secetă. Cu toate că a fost demonstrat în are numai 1 metru și jumătate adâncime și 5 metri lungime, locuitorii cred în legenda care arată că nu ar avea fund și că orice ai arunca în ea dispare fără urmă. Un lucru asemănător s-a petrecut în 1977, după cutremur, când autoritățile comuniste au aruncat în ea tone de moloz pentru a scăpa de rămășițele clădirilor distruse.

Decapitarea lui Țepeș

Legenda cea mai știută datează din sezonul XV-lea. Se spune că aici a fost decapitat Vlad Țepeș, după ce a fost trădat de boieri. Tocmai pentru că istoricii nu au stabilit cu exactitate data și locul morții voievodului, varianta rămâne în picioare.

Întâmplări ciudate

1994 – Dana Popa, studentă pe atunci, a plecat să se plimbe prin pădure călare pe un ponei. Ajunsă în apropierea Bălții Vrăjitoarelor, calul a devenit nervors și greu de controlat, așa că a renunțat la el. Tradiția populară arată că locul unde se tăvălește un cal este un loc malefic. Dana s-a întors la grajduri, unde credea că a fugit animalul, dar acesta nu era de găsit. Căutat inclusiv de autorități, calul nu a mai fost niciodată găsit. (sursa: cybershamans.blogspot.com)

Cum s-a născut magia din peticul de apă?

Localnicii au mărturisit de-a lungul timpului că animalele refuză să bea apă de acolo sau chiar să se apropie de ea. Cu toții cred că dacă ființele vii care ajung să atingă sau să se scalde în ea trebuie să plătească un preț scump. Unele din animale care au intrat în contact cu apa au rămas sterpe sau s-au îmbolnăvit.

Multe dintre femeile care s-au scăldat aici și erau însărcinate au avortat spontan la doar câteva ore, pentru că apa sacră își cere imediat tributul, arată zvourile locului. Se spune că magia neagră care împrejmuiește peticul de apă s-a născut odată cu decapitarea lui Vlad Țepeș din sângele lui, durerea, violența și furia sa când a fost ucis și trădat.