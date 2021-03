Balerină de la Opera Națională, la un pas de moarte după vaccinarea cu AstraZeneca: „Soțul meu m-a resuscitat”

Beatrice Șerbănescu, balerina la Opera Națională, a povestit recent experiența nefericită prin care a trecut după ce a decis să se vaccineze. Cuprinsă încă de panică, artista a povestit cu lux de amănunte ce a simțit la o zi după vaccinarea cu serul din lotul cu probleme produs de AstraZeneca.

Beatrice Șerbănescu a trăit una dintre cele mai nefericite experiențe din viață. Balerina s-a vaccinat în urmă cu o săptămână prin prisma jobului, deoarece nu contactase până atunci virusul. Deși se aștepta la reacții adverse, niciodată nu și-a închipuit că ar putea fi la un pas de moarte. Artista a acordat un interviu exclusivitate la Antena3, unde mărturisește că doar soțul ei a salvat-o de la moarte.

Reacțiile adverse post-vaccinare au apărut în ziua următoarea. Inițial acestea s-au manifestat prin stări febrile și dureri de cap. Beatrice Șerbănescu susține că a luat un paracetamol în speranța că reacțiile vor dispărea ușor, ușor.

„A doua zi marți după 15-16 ore de la vaccin m-am trezit cu o stare febrilă, cefalee, inapetență. Mă așteptam la aceste reacții adverse, știam de la ceilalți colegi ai mei care s-au vaccinat și ei cu același vaccin.

În jurul orei prânzului am luat un paracetamol, am stat toată ziua în pat, nu am putut să mănânc decât niște fructe şi am băut două căni cu ceai și apă. În jurul orei 19:30 când a venit soțul meu (conferențiar medic oftalmolog) de la serviciu a venit să vadă, cum mă simt și s-a dus la bucătărie să mănânce.

M-am ridicat și eu din pat, că am zis să mai fac și eu câțiva pași şi m-am dus la bucătărie”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate.