Băiețelul din imagine este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România. Îl recunoști?

Îmbrăcat în uniformă școlară, stând cuminte în bancă, cu două degete ridicate, parcă pregătit să răspundă la o întrebare, băiețelul din imagine este astăzi unul dintre cei mai apreciați bucătari din România. De Ziua Copilului, și-a uimit admiratorii cu fotografia din galeria foto de mai sus. Puțini au reușit să îl recunoască.

De Ziua Copilului, vedetele nu au ezitat să își surprindă fanii cu fotografii din copilărie, imagini în care apar în ipostaze în care publicul nu era obișnuit să le vadă.

Dacă am privi doar pozele publicate pe platformele de social media, provocarea ar fi destul de mare. Privește cu atenție imaginea din galeria foto de mai sus. Îmbrăcat în uniformă școlară, stând cuminte în bancă, cu două degete ridicate, parcă pregătit să răspundă la o întrebare, băiețelul timid este astăzi unul dintre cei mai apreciați bucătari din România.

Te-ar putea interesa și: Chef Sorin Bontea și-a ieșit din minți din cauza lui Chef Florin Dumitrescu. Ce s-a întâmplat în bucătărie între cei doi bucătari

Este vorba despre nimeni altul decât Sorin Bontea, celebrul jurat și căpitan de echipă de la „Chefi la cuțite”, unul dintre cele mai iubite show-uri culinare de pe micul ecran.

Ambițios și dornic să câștige orice înfruntare de la „Chefi la cuțite”, chef Bontea a răbufnit într-o ediție recentă a competiției. El și rivalul Cătălin Scărlătescu și-au aruncat replici tăioase în platoul emisiunii.

Sorin Bontea: Cătălin avea trei shot-uri pe farfurie! Făcea tacos. Stai un pic, felul ăsta de mâncare îl știu și cei din America Express.

Cătălin Scărlătescu: Când ați făcut petrecere, atunci când v-ați întors, i-ai dat să bea shot-uri de astea. Așa am auzit! Tot Mexicul bea așa ceva! Și eu unde am fost? În Mexic, nu? Nu scrie nicăieri în regulament că nu am voie să le pun shot-uri. E un tribut plătit Mexicului.

Sorin Bontea: Deci avem voie cu semne în farfurie. Eu zic să nu mai gătim, că nu mai are niciun sens.

Cătălin Scărlătescu: Am auzit că cei care ne vor juriza sunt mari fani ai cartofilor dulci. Îți pui semne în farfurie?