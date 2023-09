Băiețelul din imagine a ajuns una dintre cele mai apreciate vedete din România. Îl vezi mereu la TV. L-ai recunoscut?

Îl recunoști? Imaginea este de pe vremea când era doar un copil, care nici nu se gândea că va ajunge atât de celebru. Acum, îl vezi mereu la televizor și este unul dintre cei mai celebri bărbați. Este greu de recunoscut, nu te gândești că este chiar el, pentru că s-a schimbat complet!

Nu cred că te-ai gândi cine este copilul din imagine. Acum este celebru, îl cunoaște o țară întreagă, dar pe vremea când era mic nici nu se gândea că va deveni bărbatul de succes de acum.

Este greu să ghicești, pentru că s-a schimbat mult de-a lungul anilor. Doar câteva trăsături sunt la fel, dar nu sunt suficiente pentru a-l recunoaște.

Dacă încă nu ți-ai dat seama, află că este chef Sorin Bontea. Imaginea prezentată este foarte veche, din primii ani de viață ai bucătarului care acum este iubit de o mulțime de oameni și apreciat pentru talentul lui.

Chef Sorin Bontea este cunoscut acum și se bucură de mare succes, dar viața lui nu a fost mereu roz. Până să cunoască reușitele de acum, a făcut multe sacrificii și a trecut prin numeroase greutăți ca să izbândească.

Recunoaște că a pornit de jos și a fost nevoit să muncească mult pentru a se descurca. Nu s-a plâns niciodată, deși a depus eforturi mari pe vremea când era foarte tânăr.

”N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată. Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri.

Adică, în orice mai găsesc ceva să râd. De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice”, a declarat Sorin Bontea.