Bacteriile care te ajută să slăbești, de fapt. Toți românii trebuie să le consume zilnic

În fiecare zi suntem asaltați cu rețete pentru slăbit. Majoritatea promit efecte rapide și nu puțini sunt cei care le încearcă. Specialiștii atrag atenția și susțin că, pentru a obține o pierdere în greutate, care să fie menținută, important este ca slăbitul să se petreacă treptat și constant. De aici izvorăște sintagma ”a slăbi sănătos”, care implică mulți factori. Printre ei se numără și probioticele, niște bacterii, microorganisme, care oferă efecte benefice în momentul în care sunt consumate, având un efect de îmbunătățire a unor simptome digestive și de refacere a florei intestinale.

Bacteriile care influențează greutatea. Procesul de slăbit se va petrece în parametri normali dacă le vei consuma

Probioticele sunt utile punctual, în cazul persoanelor în general sănătoase, care iau temporar un medicament antisecretor gastric, antiinflamator sau antibiotic. O cură de probiotice nu se impune doar după folosirea unui antibiotic, pentru refacerea organismului. Și zahărul poate dezechilibra flora intestinală. Același efect îl pot avea și legumele și fructele tratate cu ierbicide sau pesticide. Chiar și folosirea detergenților chimici pentru curățenie, dar și stresul sau poluarea pot afecta flora. Probioticele pot ajuta la refacerea ei.

Imunitatea este la pământ atunci când flora intestinală este zdruncinată. Acest lucru se întâmplă pentru că flora intestinală reprezintă până la 80% din imunitate. În plus, pe fondul acesteia, detoxifierea organismului este greoaie, astfel că digestia devine lentă, balonările apar după fiecare masă, iar absorbția vitaminelor și mineralelor este defectuoasă.

Punctele forte ale acestora

Există două grupuri principale de bacterii în intestin: Bacteroidetes şi Firmicutes. „Persoanele slabe au o proporţie mai mare de bacterii din familia Bacteriodetes, în timp ce indivizii obezi au mai multe din familia Firmicutes”, explică gastroenterologul Will Bulsiewicz. Scopul este să echilibrăm cantitatea de bacterii, iar tot ceea ce avem de făcut este să „alegem amestecul potrivit de bacterii și cântarul se poate înclina în favoarea noastră”, încurajează medicul.

Antibiotice vs. probiotice

Antibioticele distrug multe tulpini de bacterii intestinale, inclusiv pe cele utile. Pentru a restabili echilibrul bacterian, ai nevoie de probiotice. „Dietele bogate în fructe, legume, cereale integrale şi fasole tind să promoveze un microbiom intestinal sănătos”, spune Scott Kahan, coordonatorul National Center for Weight and Wellness in Washington.