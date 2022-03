Bacteria periculoasă cu care s-a infectat fiul lui Jorge. Cum a debutat boala: “A fost foarte agresivă”

Jorge și soția lui Raluca au trecut prin momente cumplite, după ce fiul lor, David, a ajuns de urgență la spital, după ce a fost infectat cu o bacterie extrem de periculoasă. Ce a pățit copilul celebrului artist. David a avut nevoie de mască de oxigen, iar mama lui l-a supravegheat 24 de ore din 24.

Jorge și Raluca Podrea au trecut prin sperietura vieții lor, atunci când fiul lor David s-a îmbolnăvit și a ajuns pe mâinile medicilor. Băiatul cântărețului a contactat o bacterie destul de periculoasă, fiind nevoit să respire cu ajutorul măștilor de oxigen pentru câteva nopți.

David a avut simptomele unei răceli, atunci când a început să tușească foarte tare. Pentru că tratamentul medicamentos nu i-a ameliorat condiția, Jorge și-a transportat fiul la spital, pentru investigații medicale amănunțite.

După ce a făcut analize de sânge, Jorge și soția lui au aflat că fiul lor se infectase cu o bacterie severă. De o săptămână de zile, Raluca Podrea a stat alături de copilul ei, în spital, acolo unde l-a supravegheat 24 de ore din 24.

„Suntem foarte speriați. Nu am crezut că am putea trece prin așa ceva vreodată. Problemele cu David ne-au dărâmat. Boala asta a fost foarte agresivă. David se află în spital de luni și probabil că va mai sta câteva zile pentru că are o bacterie foarte severă.

A debutat cu o tuse, apoi a avut febră, a mâncat bine, iar următoarea zi a fost mai rău. Pediatra ne-a dat antibiotic, dar următoarea zi a fost și mai rău. Tușea foarte rău și am plecat cu el la spital. Medicii i-au făcut rapid analize de sânge și au descoperit această bacterie.

Soția mea se află internată cu el în spital, acolo doarme… mă rog, mult spus doarme pentru că îl supraveghează non stop. Eu nu pot să stau cu ei, merg și îi văd prin geam, pentru că protocolul este foarte riguros. A stat două nopți pe oxigen… ce să mai spun. Nu am cuvinte.”, a declarat Jorge, în exclusivitate pentru click.ro.