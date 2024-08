Babasha, nevoit să își anuleze concertul în Cernavodă. A fost scandal monstru, poliția a intervenit de urgență

Babasha a fost nevoit să își anuleze concertul din cadrul zilelor orașului Cernavodă din cauza unui incident șocant. O altercație violentă între un spectator și doi polițiști a escaladat rapid, iar intervenția forțelor de ordine a fost necesară pentru a calma apele. Află mai multe detalii despre scandalul de la acest eveniment!

Seara trecută, în timp ce Babasha își încânta fanii pe scena din Cernavodă, atmosfera a fost brusc tulburată de un scandal imprevizibil. Conform martorilor, un bărbat în vârstă de 41 de ani, nemulțumit că nu i s-a permis să se apropie de scenă, a început să se comporte agresiv.

Acesta a lovit doi polițiști locali, printre care și o femeie de 50 de ani, care a fost transportată de urgență la spital. Incidentul a fost deosebit de violent, iar forțele de ordine au intervenit prompt pentru a controla situația.

Agresorul a fost imobilizat și predat jandarmilor, fiind ulterior transportat la Spitalul Județean din Cernavodă, iar apoi la o altă unitate medicală pentru tratamente suplimentare.

În urma incidentului neplăcut, concertul lui Babasha a fost imediat anulat. Artistul a declarat că atmosfera a devenit atât de tensionată încât a fost imposibil să continue show-ul.

Publicul a fost evacuat, iar locul a fost curățat de echipele de urgență, în timp ce forțele de ordine asigurau siguranța tuturor celor prezenți.

După incident, Babasha a luat cuvântul pe rețelele de socializare pentru a clarifica situația și a exprima regretul său. El a subliniat că atât el, cât și echipa sa, nu au avut nicio implicare în scandalul izbucnit.

Artistul a explicat că întârzierea de jumătate de oră nu a avut legătură cu incidentul și a descris cum bărbatul implicat părea să fi avut probleme de sănătate mintală. În plus, acesta ar fi consumat și destul de mult alcool.

Babasha a fost profund afectat de violența incidentului și de impactul emoțional asupra echipei sale, în special asupra unui membru tânăr al formației, care a fost martor al scenei violente. El a menționat că a așteptat confirmarea stării de sănătate a polițistei înainte de a părăsi orașul.

”Era sânge pe jos și erau foarte mulți copii în față care plângeau și țipau, se speriau. Nu am putut să continui showul ăsta, am fost foarte afectat de ceea ce am văzut.

Nu am părăsit Cernavodă până nu am avut o confirmare cum că doamna polițist a fost ok și cam asta a fost. Nu a fost nimic din cauza noastră, a fost un nene care băuse puțin cam mult.”, a fost o parte din mesajul pe care artistul l-a transmis în mediul online.