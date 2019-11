Avertismentul lui Mugur Isărescu despre deficitul bugetar: ”De unde să-și ia bugetul resurse?”

Mugur Isărescu a vorbit despre provocarea imensă pe care o reprezintă deficitul bugetar. România, dintre toate țările Europei Centrale și Est, are cel mai mare deficit bugetar. Ce soluție dezvăluie guvernatorul Băncii Naționale a României?

Dintre țările membre ale Uniunii Europene, România are cel mai mare deficit bugetar, conform guvernatorului Băncii Naționale. Mugur Isărescu a avertizat că dacă dezechilibrul acesta nu va fi tratat corespunzător, pot avea loc șocuri de ordin economic. Acesta mai susține că singura modalitate prin care economiie vor face față cu succes unor șocuri nefavorabile este de a menține sub control dezechilibrul intern și extern.

„Eu cred, o spun de la început, apropo de ce am văzut ieri pe la televiziuni şi aşa mai departe, cum cred eu că s-au distorsionat unele mesaje, că abordarea Guvernului este corectă. Sprijin cu toate forţele ideea de a se termina cu arieratele create de buget pentru că orice întârziere a plăţilor făcute de către buget creează un lanţ de arierate. Scrie asta şi în teorie. Atunci când într-o societate apar arierate – uitaţi-vă şi la buget, să nu fie sursa acestor arierate, acestor întârzieri. Şi apoi dacă din întârzierile acestea mai omori pe câte unul de unde să îşi ia bugetul resurse? Sau influenţezi creşterea economică” Mugur Isărescu

„După care la ce trebuie să ne gândim? Într-adevăr avem acum o problemă. Pe asta o rezolvăm întâi şi după ce ne lămurim şi cât e deficitul şi rezolvăm şi problema care se numeşte finanţarea deficitului pentru acest sfârşit de an, ajungem şi la dezbaterea despre pensii. Dacă din dezbaterea despre pensii singurul lucru care iese este că Banca Naţională a României sau economistul şef, nu era nici Banca Naţională, cere prorogarea Legii pensiilor, amânarea, nu am făcut nimic. Nici nu are el dreptul să ceară aşa ceva. Şi nici noi. E o decizie politică. Valentin Lazea, înţeleg, a făcut nişte analize de cifre. Dar uitaţi unde s-a dus dezbaterea, unde a luat-o, în altă parte”

