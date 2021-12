Avertismentul doctorului Adrian Marinescu despre tulpina Omicron. Când va fi noul val în România

Medicul Adrian Marinescu face declarații despre noua tulpină Omicron, care a ajuns deja în România. El spune că după sărbători, lucrurile se vor schimba drastic. Începând cu luna ianuarie, specialiștii în sănătate anunță că în țara noastră va începe valul Omicron. Directorul medical al Institutului Matei Balș din București a vorbit despre cum va trebui să înfruntîm acest nou val și ce să facem atunci când infectările vor crește.

Varianta Omicron nu a ocolit România și specialiștii în sănătate spun că ne vom confrunta cu un adevărat val al acestei noi tulpini, după trecerea sărbătorilor.

Noua variantă se dovedește a fi foarte periculoasă și poate să producă un nou val epidemic. Totul se întâmplă la doar două luni după ce varianta Delta a făcut ravagii și la cei vaccinați, imunizându-i, practic.

„România are un profil epidemiologic foarte asemănător cu Africa de Sud. Avem o rata mică de vaccinare şi o rată uriașă de infectare după un val Delta devastator.

Probabilitatea ca Omicron sa ajungă in România cu ocazia sărbătorilor este de 100% si va fi identificata prin secvențiere probabil in luna decembrie, cel târziu in luna ianuarie”, anunță cercetătorul Octavian Jurma.