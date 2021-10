Avertisment pentru toți românii care merg în Bulgaria. La ce trebuie să fie atenți

Vremea rece și temperaturile scăzute au cuprins și țara vecină de la Dunăre. În perioada următoare Bulgaria va avea parte de precipitații abundente și valori extrem de scăzute. În aceste condiții MAE a transmis o atenționare pentru românii care vizitează sau tranzitează Bulgaria în perioada 14-15 octombrie 2021.

Meteorologii anunță vreme rece și precipitații în Bulgaria

Datele meteo publicate de meteorologii din Bulgaria anunță vreme extrem de rece. În același timp precipitațiile vor fi mai abundente în aceste zile și în weekend. Duminică vremea va fi rece în Bulgaria, și se așteaptă ninsori în părțile de munte . Vremea înnorată cu precipitații în partea de vest este așteptată sâmbătă în Bulgaria. Temperaturile maxime vor fi în mare parte între 10 și 15 ° C.

De-a lungul coastei bulgare a Mării Negre vor fi nori semnificativi și vânt moderat de nord-est. Temperaturile maxime ale aerului vor fi de 15-16 ° C, iar apa mării va fi la 17-18 ° C. Starea mării – moderată până agitată. Va fi înnorat și ceață în munți. În masivele din vestul Bulgariei vor fi precipitații de ploaie, pe cele mai înalte părți de zăpadă. Un vânt moderat de sud-sud-est va sufla. Temperatura maximă la o altitudine de 1.200 m va fi de aproximativ 7 ° C, iar la 2.000 m – aproximativ 2 ° C.

MAI a emis o alertă de călătorie pentru turiștii români

Având în vedere noile condiții meteo anunțate în Bulgaria, Ministerul Afacerilor de Externe a emis astăzi o avertizare de călătorie. Avertizarea este pentru turiștii români care vor să viziteze sau doar să tranziteze Bulgaria în aceste zile, și mai ales între 14 și 15 octombrie. Conform atenționării, turiștii români vor trebui să fie atenți la condițiile meteo emise de meteorologii din țara vecină, acestea fiin, după cum urmează:

Cod portocaliu pentru precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare pentru regiunile Kiustendil, Pernik, Sofia-regiune şi capitala Sofia. Cantitatea de precipitaţii va atinge valori de 35 – 50 mm;

Cod portocaliu de precipitaţii sub formă de ploaie pentru regiunile Blagoevgrad, Pazardjik, Smolyan, Kârdjali, Plovdiv, Gabrovo şi Loveci. Cantitatea de precipitaţii va atinge valori de 35 – 50 mm;

Cod galben pentru precipitaţii sub formă de ploaie pentru regiunile Montana, Vraţa, Pleven, Veliko Târnovo, Stara Zagora, Ruse, Tărgovişte, Sliven, Şumen, Razgrad, Silistra, Haskovo şi Yambol. Cantitatea de precipitaţii va fi atinge valori de 20 – 35mm.