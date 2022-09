Avertisment pentru David Popovici. Cel mai mare rival al său, campionul olimpic Caeleb Dressel, se întoarce în competiții. „Nu am înotat deloc. Mi-am luat un tractor”

David Popovici este omul momentului în înotul mondial. A cucerit patru medalii de aur la Campionatele Mondiale și Europene de seniori, dar acum are toate motivele să se teamă. Caeleb Dressel, omul care a câștigat cinci medalii de aur la ultima olimpiadă, și-a anunțat revenirea. Americanul le-a explicat fanilor de ce a lipsit în ultima perioadă.

David Popovici a trăit trei luni de vis. A câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale și două la Europene și în acest moment deține și recordul mondial în proba de 100 de metri liber. Sportivul român a câștigat opt medalii de aur în această perioadă, adunând aici cursele spectaculoase și succesele de la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Lima.

Mulți jurnaliști, în special cei americani, au spus că succesele lui sportivului de 17 ani au venit pe fondul absenței lui Caeleb Dressel. Americanul are cinci medalii de aur la ultima olimpiadă și nu a mai concurat de la finalul lunii iunie. Înotătorul de 26 de ani a fost la start la Campionatele Mondiale de la Budapesta, dar s-a retras din semifinalele probei de 100 de metri liber din „motive medicale”. „Este păcat că nu am concurat împreună” a spus atunci David Popovici.

Caeleb Dressel a păstrat tăcerea în ultimele luni. Mai mulți jurnaliști au scris că a fost plecat într-o lungă „lună de miere”, dar au fost și voci care au spus că marele campion are de înfruntat un „blocaj mental”.

„Salut, prieteni! Nu am mai fost pe aici deloc, dar vreau să împărtășesc cu voi ce am făcut în ultima perioadă. Nu am mai înotat deloc de la Mondial. Și vă spun sincer că am fost fericit fără să înot. Mi-a lipsit, totuși.

În această perioadă am avut în sfârșit timp de luna de miere, pe care am petrecut-o în Islanda. Mi-am cumpărat un tractor sau am făcut drumeții.

Am realizat însă un lucru: pot să înot și să fiu și fericit. Am experimentat asta de-a lungul carierei și acum sper să găsesc iar echilibrul. Lucrul cel mai important pe care l-am învățat în această perioadă e că atunci când ai nevoie de o pauză, trebuie să ți-o iei. Voi reveni!”, a transmis Caeleb Dressel pe Instagram.