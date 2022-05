Avertisment crunt! Românii care au credite la bănci trebuie să afle asta. Ratele vor exploda

La ultima evaluare ROBOR, BNR anunța un procent de 5.37 pentru trei luni. Efectele acestor creșteri masive se regăsesc în creșterile de procente la ratele românilor la bănci. Din ianuarie și până în aprilie, BNR a majorat de 4 ori dobânda monetară. În unele cazuri ratele la bănci au crescut cu până la 600 de lei, ceea ce a determinat o adevărată criză în rândul clienților băncilor din România. Ce ne așteaptă în continuare? O creștere exponențială a dobânzilor la credite și, din păcate, la imposibilitatea de plată a ratelor curente.

BNR patru majorări la dobânda monetară de la începutul anului

De la începutul acestui an, BNR a majorat de cel puțin patru ori rata penntru dobânda monetară. Ultima, cea din 5 aprilie, era de până la 3%. Justificarea era că această nouă modificare corespunde așteptărilor din piață.

De asemenea, consiliul de administrație a majorat rata dobânzii la facilitatea de creditare cu 50 pb, la 4%, și rata dobânzii la depozite cu 50 pb, la 2%, în aceeași lună.

În plus, banca a precizat în aprilie că va menține un control ferm asupra lichidității pieței monetare și asupra nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Rata anuală a inflației în România a continuat să crească treptat în primele două luni din 2022, contrar prognozelor, până la 8,35% în ianuarie și 8,53% în februarie, de la 8,19% în decembrie 2021.

BNR a precizat că se așteaptă ca rata anuală a inflației să crească puternic în lunile următoare, mai mult decât se preconiza în februarie, din cauza impactului șocurilor pe partea ofertei declanșate de războiul dintre Rusia și Ucraina.

O nouă modificare anunțată de BNR

Cum era de așteptat, pe fondul actualei situații și a creșterii valorilor ROBOR, BNR a decis în ședința de ieri o nouă modificare pentru dobânda monetară. Noul procent se ridică la la 3,75% pe an, de la 3,00% pe an, începând cu 11 mai 2022.

Tot ieri s-a luat decizia de majorare a ratei dobânzii la facilitatea de creditare la 4,75% pe an, de la 4,00% pe an, și rata dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75% pe an, de la 2,00% pe an, începând tot cu 11 mai 2022.

Prin noile măsuri, spune BNR, dorește să mențină un control ferm asupra lichidității pieței monetare, dar și să mențină nivelurile existente ale ratelor rezervelor minime obligatorii atât pentru pasivele în lei, cât și pentru cele în valută ale instituțiilor de credit.

„În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul BNR a examinat și aprobat Raportul asupra inflației din mai 2022, care include cele mai recente date și informații disponibile. Prognoza actualizată indică o nouă înrăutățire considerabilă a perspectivelor inflației, întrucât traiectoria proiectată a dinamicii anuale a acesteia a cunoscut o revizuire suplimentară semnificativă în sens ascendent pe întregul orizont, sub impactul puternic al șocurilor de pe partea ofertei la nivel mondial, agravate și prelungite de războiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Rusiei.”, se spune în comunicatul emis de BNR ieri.

Rămâne să așteptăm noile valori ROBOR, IRCC de astăzi ale BNR și să urmărim care vor fi modificările făcute de majoritatea băncilor, când vine vorba de dobânzile aferente ratelor românilor.