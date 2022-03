Averea pe care o are Volodimir Zelenski. Câți bani are în conturi președintele Ucrainei. Acesta a reușit să atragă atenția întregii lumi după felul în care gestionează situația de conflict din țara sa. Despre el, se știe că a studiat Dreptul, că a fost actor de comedie, care și-a jucat chiar și propriul rol într-un film, că are o familie frumoasă. Dar prea puține detalii se cunosc despre averea pe care o deține.

Date despre „omul Volodimir Zelenski”

Conform unor surse, Volodimir Zelenski ar avea o avere considerabilă, dar nu există și o estimare exactă a acesteia. Președintele Ucrainei s-a născut în anul 1978, în Kryvyi Rih, un oraș din sud-estul Ucrainei. Tatăl lui, Oleksandr, este profesor și șeful Departamentului de Cibernetică și Hardware de la Universitatea de Stat de Economie și Tehnologie Kryvyi Rih. Mama sa, Rimma Zelenska, este un fost inginer.

Pe când avea șaisprezece ani, Volodimir Zelenski a primit o bursă de studii Israel pentru un an. Mai târziu, acesta a studiat Dreptul la aceeași universitate în care tatăl lui își desfășura activitatea.

Din 2008 până în 2018, el a apărut în mai multe programe de televiziune, chiar și în comedia interzisă „Svaty”, redifuzată în 2019. Tot în 2019, liderul Ucrainei l-a învins pe Petro Poroșenko cu aproximativ 73% din voturi, devenind astfel noul președinte al Ucrainei. Încă dinainte de a-și anunța candidatura la președinție, Volodmir Zelenski a fost unul dintre principalii favoriți.

Averea pe care o are Volodimir Zelenski

Cât despre salariul lui Volodmir Zelenski, nu există date despre salariul pe care îl are acesta, dar unele documente din 2019 indică că averea lui netă ar valora puțin peste 950.000 de dolari, după ce moneda națională a Ucrainei, hrivna, a atins un nivel foarte scăzut.

Anumite documente financiare ale lui Volodimir Zelenski, ce datează din 2019, oferă date ceva mai actualizate asupra bailor pe care Zelenski îi are în cont. Astfel, potrivit acestor date, averea președintelui Ucrainei era estimată la 28.602.468 UAH în anul în care a câștigat alegerile prezidențiale. Pe atunci, asta însemna aproximativ 1,5 milioane de dolari. La ora actuală, ținând cont de situația din Ucraina, averea sa ar depăși cu puțin suma de 950.000 de dolari.

Cert este că din anul 2019, Volodimir Zelenski nu s-a angajat în operațiuni antreprenoriale în sectorul privat, astfel că unica sa sursă de venit a fost slujba din departamentul de stat.

Anul acesta, alte site-uri de profi notează că Volodimir Zelenski ar avea circa 96 de milioane de dolari în conturi, dar nu citează documente oficiale. Sunt și site-uri care titrează că averea sa ar fi o sumă între 2-6 milioane de dolari.