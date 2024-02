Averea oficială pe care o are Vladimir Putin. Ce apare în declarația sa modestă, e infimă față de anunțul Forbes

Vladimir Putin, proaspăt candidat pentru al șaselea mandat la președinția Federației Ruse, a făcut publică declarația sa de avere. Liderul de la Kremlin a transmis către Comisia Electorală Centrală de la Moscova ce venituri și bunuri deține.

Averea oficială pe care o are Vladimir Putin

Președintele rus, Vladimir Putin, a detaliat că câștigat aproape 700.000 de euro în ultimii șase ani și că are doar un apartament, în timp ce revista „Forbes” spune exact contrariul. Liderul ar avea, de fapt, o avere de aproximativ 200 de miliarde de euro.

Zilele trecute, Comisia Electorală Centrală (CEC) a Rusiei a publicat un document care dezvăluie activele financiare ale lui Vladimir Putin.

Președintele Rusiei deține un apartament de 77 m², un garaj de 18 m² în Sankt Petersburg, două mașini GAZ M-21 fabricate în 1960 și 1965, o rulotă de camping din 1987, dar și o Lada Niva din 2009. În plus, el are și economii în conturile bancare rusești, aproximativ 560.000 de euro. Vladimir Putin mai are și 230 de acțiuni la Bănca Sankt Petersburg, evaluate la 280,49 de ruble (2,88 euro) fiecare.

Cât ar fi câștigat în ultimii ani

În ultimii șase ani, Vladimir Putin a încasat sume enorme, 67,6 milioane de ruble (694.421 de euro). Aceste sume reprezintă salariul său, titlurile și depozitele bancare, pensiile militare și civile, precum și vânzări de proprietăţi.

În 2022, Forbes îl desemna pe liderul rus drept unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere de aproximativ 200 de miliarde de euro. Totodată, o anchetă făcută de jurnaliștii de investigație „Organized Crime and Corruption Reporting Project” (OCCRP) scotea la iveală faptul că acesta deține și cooperativă de 86 de companii offshore. Pe listă se aflau proprietăți de lux, iahturi, avioane, o stațiune de schi și conturi bancare cu o valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde de euro.

Și principalul său adversar Aleksei Navalnîi spunea că șeful statului rus deținea un palat de 17.000 m² situat pe ţărmul Mării Negre, cu o valoare modică de 1,5 miliarde de euro. În interiorul lui se află podgorii, o sală de hochei pe gheață și un cazinou impresionant.