Averea lui Ion Țiriac a sporit mult în pandemie. Câte milioane de dolari a câștigat, de fapt

Ion Țiriac se bucură de un succes răsunător în afaceri chiar și în aceste vremuri. Câte milioane de dolari a câștigat celebrul afacerist în timpul crizei sanitare? Mulți români se află la polul opus pe acest sector.

Ion Țiriac, succes în afaceri chiar și în pandemie

Pandemia nu a reușit să-i dirijeze succesul lui Ion Țiriac! Cunoscutul afacerist a urcat în clasamentul realizat de compania de cercetare și media Hurun Report al celor mai bogați oameni din lume cu nu mai puțin de 38 de poziții.

Acesta ocupă acum locul 2.238 în topul celor mai bogați oameni, cu o avere netă estimată la 1.5 miliarde de dolari, anterior 1.2 miliarde de dolari (2020), indică profit.ro. Clasamentul din acest an include un număr record de 3.228 de miliardari în dolari din 68 de țări, anul trecut fiind 2.816 de miliardari din 71 de țări.

“În ciuda perturbărilor provocate de Covid-19, am consemnat cea mai mare creștere a averilor din ultimul deceniu. Un boom al piețelor bursiere, determinat, parțial, de măsurile de relaxare cantitativă, precum și un val de noi listări de companii au dat naștere la 8 noi miliardari în dolari pe săptămână în ultimul an.

Lumea nu a văzut niciodată atâta bogăție creată întrun singur an, mult mai mult decât poate ne-am fi putut aștepta pentru un an atât de grav afectat de Covid-19”, a comentat Rupert Hoogewerf, președintele și cercetătorul șef al Hurun Report.

Alți miliardari care și-au majorat averile în timpul crizei sanitare

În frunte cu Elon Musk, alți trei cei mai bogați miliardari din lume au reușit să treacă victoriși peste provocările aduse de pandemia de coronavirus și și-au majorat averile cu peste 50 de miliarde de dolari. Topul e completat de:

Bill Gates – 110 miliarde de dolari

Mark Zuckerberg – 101 miliarde de dolari

Warren Buffet – 91 de dolari

Zhong Shanshan – 85 de miliarde de dolari

Mukesh Ambani – 83 de miliarde de dolari

Steve Ballmer – 80 de miliarde de dolari

Bertrand Puech – 80 de miliarde de dolari

„Trăiesc bine, extraordinar trăiesc”

Vedeta a șocat de câteva ori cu câteva mărturii controversate făcute de-a lungul vremii. Fostul tenismen a susținut în trecut că nimeni nu știe în realitate care este averea sa și cât valorează tot ceea ce deține.

„Nu mai am bani! Eu toți banii i-am donat fundației! Trăiesc bine, extraordinar trăiesc. Mi se plătește și combustibilul la avion și tot. Nimeni nu știe ce avere am eu și cât valoreaza, nici Forbes, nici cei care mă insultă și spun că am cinci miliarde de dolari, nici cei care mă jignesc și spun că nu am niciunul”, declara în trecut celebrul afacerist.