Avea 70 de ani și multe boli, dar a decis să își schimbe radical viața. Ce a făcut femeia din imagine

Deși pentru unii de vârsta a treia viața nu mai ține de evoluție și competitivitate cu tine însuți, pentru ea a fost altfel. O femeie extrem de ambițioasă din Canada a reușit să-și schimbe total viața la 70 de ani. Cum a reușit?

Joan MacDonald are 73 de ani și a decis ca la 70 de ani să facă o performanță cum puțini credeau. Aceasta a decis să ia măsuri drastice în momentul în care medicii au anunțat-o că viața ei va depinde de atunci încolo de un tratament medicamentos mult mai puternic decât cel cu care se tratase până atunci.

Joan a mărturisit că în urmă cu 3 ani și-a început călătoria spre o viața mai bună care să aibă la bază alte reguli și un alt stil de a trăi și mânca. Aceasta mărturisește că fiecare lună reprezintă o nouă etapă, iar în fiecare an simte o schimbare enormă, sfătuindu-i pe toți să creadă că nu există limite, în afară de cele impuse de noi și că orice schimbare e posibilă.

„Acum 3 ani am început această călătorie lungă și lentă și acum îmi dau seama că nu există niciun final. În fiecare zi mă îndrept într-o direcție bazată pe alegerile mele. Fiecare lună este o nouă etapă. În fiecare an parcă mă schimb atât de radical, încât nu-mi vine să cred că am ajuns atât de departe. În acest moment, îmi dau seama cu adevărat că nu avem limite. În orice moment al vieții, putem hotărâ să facem o schimbare. oiam doar să-mi îmbunătățesc starea de sănătate și să nu mai am nevoie de medicamente. Fiecare ușă prin care trecem duce la o altă ușă și apoi la alta. Vă doresc tuturor să alegeți să creșteți. Să învățați să vă iubiți pe voi înșivă, să aveți grijă de voi și să îndrăzniți să visați și să iubiți din toată inima”

Joan MacDonald