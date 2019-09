Autostrada București – Brașov, un vis frumos: cine sunt vinovații și când se va construi

În mod aproape suspect, fostul ministru al Justiției a ajuns să fie principalul vinovat pentru care nu există în România o autostradă între București și Brașov. Când vine vorba de găsit scuze, politicienii noștri sunt foarte pricepuți.

DN1 va fi, pentru mult timp, o sursă semnificativă de stres pentru locuitorii frumoasei noastre țări. Indiferent dacă este vorba de vară sau iarnă, acela este singurul drum prin care locuitorii Capitalei pot ajunge la stațiunile de la munte. În același timp, mulți brașoveni depind de șoseaua cu pricina pentru a ajunge la Otopeni. În contextul în care autostrada Ploiești – Brașov a fost declarată obiectiv strategic de interes național, întregul set de circumstanțe este cu atât mai penibil.

Aparent, autoritățile nu au stabilit nici măcar un constructor pentru autostradă, iar pentru ca acesta să poate fi desemnat ”rapid”, este nevoie de o lege care, la ora actuală, nu are toate avizele. Deși nu cred că o vom vedea realizată pe parcursul vieții noastre, autostrada Ploiești – Brașov, în opinia autorităților, este împotmolită doar temporar în birocrație.

Autorităţile trebuie să dea o lege prin care constructorul să poată fi desemnat prin licitaţie mai rapid. Ministerul Transportului susţine că are un proiect, dar documentul are nevoie de mai multe avize şi durează.„Aştept să iau avizele de la ANAP, de la Ministerul Finanţelor. Sunt mai multe entităţi care trebuie să le avizeze. Am avut o problemă cu domnul Tudorel Toader, fostul ministru al Justiţiei, care mi-a dat vreo 17 pagini de observaţii.”, a explicat ministrul Tranporturilor, într-o manieră cât se poate de senină.

De partea cealaltă a baricadei, președintele UNTTR a afirmat că o parte din problemă ar putea fi lipsa banilor. „Acesta este un nou pretext de a amâna încă o dată. Şi nu reglementările în zona achiziţiilor să fie problema, ci mai degrabă o alta, pe care o putem intui: lipsa banilor.”, a explicat Constantin Isac.

Rugat să facă măcar o nouă estimare legată de materializarea acestui proiect strategic, Răzvan Cuc s-a eschivat cum a putut el mai bine. Dacă ar fi să-l crezi pe ministrul Transporturilor, lucrurile vor prinde viteză, după ce va fi gata legea care nu are niciun fel de termen. „Nu mai aşteptăm 2, 3 ani cum s-a întâmplat, de exemplu, la Centura Bucureştiului. La profil de autostradă, unde a trebuit să aşteptăm toate deciziile din instanţă şi putem semna după 30 de zile.”, a menționat Cuc.

Motivul pentru care este din ce în ce mai improbabil să o vedem realizată în următorii ani ține însă și de documentația lucrărilor. Studiile de fezabilitate pentru autostradă nu mai sunt actuale, deşi Guvernul a cheltuit pentru ele peste 30 de milioane de euro. În schimb, autorităţile se laudă cu o bucată de 6,3 kilometri de autostrada intre Râşnov şi Cristian care însă nu va reuşi să rezvolve problema traficului aglomerat spre munte de pe DN1.

„Noi ne-am propus să finalizăm undeva pe la sfârşitul anului viitor, înainte de iarna viitoare.”, a promis Mihai Nica, în momentul în care a fost forțat să se arunce la o estimare. Nica este coordonatorul proiectului.