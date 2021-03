Aurel Pădureanu îl atacă pe Cătălin Măruță. Ce gest a făcut prezentatorul tv: „Urât din partea ta”

Aurel Pădureanu a avut o reacție dură la adresa prezentatorului Cătălin Măruță. Iată ce a declarat artistul la adresa prezentatorului de televiziune.

Astăzi, la o emisiune, Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste, Cornelia Catanga, a vorbit despre moartea soței sale, dar ce a surprins pe toată lumea a fost faptul că acesta a făcut și câteva declarații dure la adresa lui Cătălin Măruță. Artistul a declarat că nu a fost frumos din partea acestuia că nu i-a chemat în emisiune, mai ales în perioada dificilă.

De altfel, Aurel Pădureanu a făcut și declarații cutremurătoare după moartea Corneliei Catanga. Fostul soț a și mărturisit cum ea avea premoniții și cum simțea că i se apropie sfârșitul.

„A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine si de Alexandru. Nu stiu ce sa-ti spun. Cornelia avea premonitii, anul trecut am facut pomul de iarna. Ea s-a dus si a cumparat tot, am lasat-o sa cumpere ea ce vrea. Era bucuroasa. Imi zicea: ah, ce frumos e. Dupa 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis sa-l strang. A plans rau. Mi-a zis: ‘de ce mi l-ai strans, daca nu mai apuc alt Craciun. Nici Pastele nu ma prinde’. Te rog sa ma crezi ca asa a zis”, a mai declarat Aurel Pădureanu, cu ochii înlăcrimați.