Aurel Pădureanu, decizie radicală la o lună de la moartea Corneliei Catanga. Nu e cale de întoarcere EXCLUSIV

Aurel Pădureanu, celebrul solist de romanțe, este decis să plece din România, după decesul soției, Cornelia Catanga. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, cu cine se va muta în America: ”Aici, ce să mai fac, fără Cornelia mea? Acolo, o pot lua de la capăt”, ne-a spus bărbatul îndoliat. Mâine, artistul îi va aduce un omagiu femeii iubite, la mormântul din Cimitirul Ghencea 2, unde va împărți pachete cu mâncare, conform tradiției, la parastasul de 40 de zile.

Aurel Pădureanu se află încă în stare de șoc și cu greu își adună puterile pentru a pregăti parastasul de 40 de zile al Corneliei, care va avea loc mâine, la Cimitirul Ghencea 2. Bărbatul îndoliat a cunoscut nu numai suferința, după ce Cornelia Catanga a pierdut lupta cu virusul ucigaș, Covid-19, ci și umilința, fiind apostrofat de latifundiarul Gigi Becali, căruia artistul i-a cerut o locuință, și cu care a avut, zilele trecute, o nouă dispută:

”Poate că am greșit, nu trebuia să apelez la Gigi Becali, mai nou a zis că nu vrea să-și asocieze numele cu al meu, că nici nu ne știe, ca artiști, deși a participat de atâtea ori la petrecerile unde eu și Cornelia am cântat, inclusiv la nunta Gabrielei Firea, iar naș era Becali. Nu mai vreau nimic, de la nimeni, Becali este un domn respectabil, are milioane de euro, eu sunt un amărât, un om sărac.

Gigi voia să ne trimită la căminul lui de nefamiliști, totuși, suntem o familie de artiști, nu am ajuns chiar așa de jos. Am trei copii, doi din prima căsnicie, o fată și un băiat, și pe Alex, fiul meu și al Corneliei, așa că, de fapt, sunt un om bogat, ei mi-au sărit în ajutor, acum locuiesc la fiica mea”, ne-a spus Aurel Pădureanu, care a dorește să încheie și conflictul cu Gigi Becali.