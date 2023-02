Au spus că l-au salvat, din clădirea prăbușită, dar habar nu au ce s-a întâmplat cu el. Antrenorul lui Hatayspor a dezvăluit care este situația fotbalistului Christian Atsu

Clipe dramatice pentru familia lui Christian Atsu. În presă au apărut informații că fotbalistul ar fi fost găsit în viață și dus la spital, după ce a stat mai bine de 24 de ore sub dărâmături, dar antrenorul echipei Hatayspor susține că nu se știe nimic despre atacantul său.

Turcia a fost lovită pe 06 februarie 2023, în doar nouă ore, de două mari cutremure de peste 7,5 grade pe scara Richter, urmate de sute de replici. Cele două seisme de mare intensitate s-au simțit puternic și în țările vecine, iar autoritățile din ce Turcia și Siria au transmis că cel puțin 16.000 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 3.000 de clădiri s-au dărâmat. Echipele de salvatori caută supraviețuitori și reușesc să salveze oameni și după trei zile.

Există foarte multe persoane dispărute, iar cazul lui Christian Atsu este unul care arată haosul care domnește în regiune. În presă au existat informații că ar fi fost găsit, deși locuia la etajul nouă al unei clădiri care și a apărut chiar o filmare cu operațiune de salvare. Chiar ofițerul de presă al clubului Hatayspor a spus că fostul fotbalist de la FC Porto și Chelsea a fost salvat și că a ajuns la spital cu probleme de respirație. „Clubul m-a anunțat că a fost găsit în viața, însă nu am aflat unde este. Pentru familia sa, tot ce se petrece este devastator”, a spus și Nana Sechere, agentul lui Christian Atsu, care a precizat că a fost la spitalul indicat de club, dar că sportivul nu se afla acolo.

Doar că antrenorul formației Hatayspor susține că aceste informații nu corespund realității.

