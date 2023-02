A fost găsit fotbalistul despre care se credea că a murit în urma cutremurului din Turcia. Care este starea lui Chirstian Atsu, fost jucător la Chelsea și Porto

Turcia a fost zguduită luni, 6.02.2023, de două cutremure devastatoare, iar autorităție au raportat, deocamdată, peste 2500 de morți. Jurnaliștii au crezut că printre victime se află și atacantul Christian Atsu, jucătorul formației Hatayaspor, despre care nu se știa nimic de aproape o zi. Fotbalistul a fost dus la spital.

Chirstian Atsu a fost găsit sub dărâmături, după 24 de ore

Turcia trece printr-o dramă teribilă. Două cutremure au lovit crunt această țară, dar aceste seisme au afectat puternic și vecinii Siria și Liban. Autoritățile estimează că în total sunt, deocamdată, peste 4.800 de morți, dar Organizația Mondială a Sănătății a avretizat, potrivit The Guardian, că s-ar putea ajunge la 20.000 de morți. Salvatorii lucrează de zor și încearcă să găsească supraviețuitori printre cele 5.606 clădiri care s-au prăbuşit, potrivit Agenţiei de gestionare a dezastrelor şi a situaţiilor de urgenţă din Turcia.

În acest seism au murit și mulți sportivi, iar unii sunt dați dispăruți. A fost găsit fotbalistul Chirstian Atsu despre care nu se mai știa nimic de 24 de ore. Fostul atacant de la Chelsea, Porto, Malaga, Newcastle sau Everton era sub dărâmături și a fost dus de urgență la spital cu dificultăți de respirație și cu dureri la un picior. „Christian Atsu a fost scos de sub dărâmături. Are câteva răni. Directorul nostru sportiv, Taner Savut, este, din păcate, încă sub dărâmături. Clubul nostru este profund afectat”, a spus ofițerul de presă al clubului Hatayaspor.

World Cup star Christian Atsu feared to be trapped under earthquake rubble in Turkey. pic.twitter.com/Q0zb59xdyu — CLICK DAILY (@CLICKDNEWS) February 7, 2023

Mundo Deportivo scrie că Onur Ergun (mijlocaș defensiv, 30 de ani) și Burak Oksuz (fundaș central, 27) au fost și ei găsiți, iar Kerim Alici (fundaș dreapta, 25 de ani) a ieșit singur de sub dărâmături.

Malatya Turkey a 3 year old boy rescued after being under the rubble for more than 22 hours #earthquakeinturkey #earthquake #Turkey #Turkiye #Syria pic.twitter.com/dipo7wFgKi — Aami Shaw (@PGTAnalytics) February 7, 2023

Două cutremure de peste 7,5 pe scara Richter au devastat Turcia

Turcia a fost lovită de două cutremure foarte mari în doar nouă ore. Primul a avut loc la ora locală 4.17, la adâncimea de 17,9 de kilometri, în partea de sud a țării, în provincia Gaziantep și a avut 7,8 grade pe scara Richter, dar sunt specialiști care susțin că forța lui a fost chiar mai mare de atât. Al doilea seism a avut 7,5 grade pe scara Richter și a fost localizat la aproape o sută de kilometri de primul.

Serviciul Geologic al Statelor Unite, citat de CNN, a transmis că au fost peste o sută de replici de peste patru grade pe scara Richter.