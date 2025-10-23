Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber

Emil Gânj, bărbatul din localitatea Miheşu de Câmpie, județul Mureș, acuzat că și-a ucis concubina și i-a incendiat trupul în luna iulie 2025, rămâne în continuare în libertate, la peste trei luni de la faptă. Între timp, imaginile surprinse în momentul crimei au devenit publice, dezvăluind o violență extremă.

Momentul în care Emil Gânj a intrat în casa victimei

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, în dimineața zilei de 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, s-a înarmat cu un topor și a plecat spre locuința fostei sale concubine, o tânără de doar 23 de ani. Deși pe numele lui exista un ordin de protecție, acesta a ignorat complet restricțiile impuse. Ajuns la casă, a spart geamurile și ușa de la intrare, pătrunzând fără drept în imobil. A urmat o scenă de groază: bărbatul a lovit-o repetat cu toporul pe tânără, provocându-i moartea pe loc.

După ce a comis fapta, Gânj a turnat o substanță inflamabilă în casă și a dat foc. Flăcările s-au extins rapid, distrugând o parte a casei și punând în pericol și locuințele vecine. Anchetatorii au stabilit că incendiul a fost declanșat intenționat, pentru a șterge urmele crimei.

Recent, publicația Recorder a difuzat imaginile video surprinse în momentul atacului. Scenele, filmate de camerele de supraveghere din apropierea locuinței, arată cum agresorul acționează cu o furie devastatoare. Potrivit surselor judiciare, înregistrările confirmă premeditarea crimei și brutalitatea gestului. „Răutatea și furia unui om care nu are niciun respect pentru viața altei persoane” — așa au descris anchetatorii comportamentul lui Emil Gânj.

Criminalul este de negăsit

La 16 octombrie 2025, procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.E. (Emil Gânj) pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție. Acesta este judecat în lipsă, fiind dat în urmărire generală și internațională.

Gânj nu este un necunoscut pentru autorități. A mai fost condamnat pentru omor, după ce a ucis un bărbat în urmă cu mai mulți ani, fiind eliberat înainte de termen, după aproximativ zece ani de detenție. De asemenea, avea la activ mai multe dosare de violență în familie și era cunoscut în comunitate ca o persoană agresivă.

După crimă, polițiștii au mobilizat forțe impresionante pentru capturarea suspectului. Au fost organizate descinderi în mai multe localități din județul Mureș și în zonele limitrofe, fiind audiați apropiați și rude ale acestuia. Cu toate acestea, până astăzi, Emil Gânj nu a fost găsit.

În luna iulie, Poliția Română a anunțat o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar putea duce la prinderea sa. Deși au fost primite mai multe sesizări, multe dintre ele s-au dovedit false, iar ancheta a stagnat.