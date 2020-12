Atenție, șoferi! Mașinile interzise în România, de la 1 ianuarie 2021

Ce mașini vor fi interzise în România chiar de la 1 ianuarie 2021? Șoferii trebuie să-și ia gândul de la ele, iar cei care le-au achiziționat deja nu mai au posibilitatea să le înmatriculeze.

Mașini interzise în România. Șoferii trebuie să-și ia gândul de la ele, de la 1 ianuarie

Românii care și-au cumpărat acest tip de mașini trebuie să-și ia adio de la el, pentru că urmează să fie retras. Vești proaste pentru românii care abia așteptau să își aducă în țară mașinile cumpărate din Marea Britanie. De-a lungul timpului, datorită prețurilor avantajoase, mulți români au preferat să plece fugitiv din țară și să muncească pentru britanici pentru a-și permite o mașină pe care să o folosească ulterior acasă.

Acestea nu vor mai putea fi înmatriculate începând cu data de 1 ianuarie 2021, conform anunțului din partea Registrului Auto Român (RAR). În acest context, șoferii posesori de mașini cu volan pe dreapta vor trebui să renunțe la ideea de a-și conduce bijuteriile pe străzile din România. Data limită pentru obținerea CIV-ului aferent unor astfel de mașini este de 31 decembrie 2020.

”Până la 31.12.2020 se acceptă omologările UE emise de UK, adică și autovehiculele cu volan pe partea dreaptă care provin din UK vor putea primi CIV, dacă respectă celelalte condiții aplicabile. De la 1 ianuarie 2021, dar numai dacă perioada de tranziție dintre UK și Uniunea Europeană nu va fi prelungită, omologarea de tip emisă de Regatul Unit nu va mai fi valabilă în România, iar vehiculele cu volan pe dreapta provenite din UK vor fi tratate asemenea oricărui alt vehicul care provine dintr-un stat terț din afara UE și nu vor mai primi CIV, deci nu vor mai putea fi înmatriculate în România”, anunţă cei de la RAR.

Problemele românilor: „Am reușit să o programez doar pentru a obține numere roșii.”

Potrivit Registrului Auto Român, numărul cererilor de înmatriculare venite din partea proprietarilor de mașini cu volan pe partea dreapta s-a dublat față de alte luni.

Proprietar mașină: „Doar ce am venit cu ea în țară. Am zis să o înscriu acum, cât se mai poate.”

Proprietar mașină: „De la 1 ianuarie am auzit că nu se va mai înmatricula.”

Andreas Bracaci, reprezentant dealer auto: „Noi, în ultimul an, nu am mai avut solicitări deloc din partea clienților noștri, deși, dintr-un punct de vedere, mașinile erau un pic mai ieftine pentru piața noastră din România, dar, neavând cereri, nu am mai adus nici noi.” (Sursa: știrileprotv.ro)