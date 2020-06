Atenție, șoferi! Ce se întâmplă în toată țara la service-urile auto. La ce să ai grijă dacă ți s-a defectat mașina

La service-urile auto din toată țara au loc controale demarate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în urma sutelor de reclamații privind practicile comerciale incorecte și facturile „umflate“ nejustificat. Mai multe detalii găsiți în paragrafele următoare.

La începutul acestei săptămâni, ANPC a demarat, din cauza sutelor de reclamații primite de la consumatori și transportatori, o serie de controale la service-urile auto din întreaga ţară. Aceste controale vizează practicile comerciale incorecte şi facturile „umflate“ de către lucrătorii din service-urile auto.

Analizând conduita unor astfel de unităţi, am ajuns la concluzia că practicile acestora sunt total incorecte în relaţia cu consumatorii, aflându-ne în prezenţa unei deformări substanţiale a comportamentului economic al acestora. Practicile comerciale folosite de unele service-uri afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Vom prelungi aceste controale atât cât va fi necesar“, a declarat directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel.

„La începutul acestei săptămâni am demarat controale la service-urile din întreaga ţară, inclusiv în Bucureşti, la aproximativ 250 de unităţi, în urma sutelor de reclamaţii primite de la consumatori precum şi de la transporturi în cursul anilor 2019 şi 2020.

Potrivit directorului general al ANPC, mecanismul prin care unitatea reparatoare decide prețul reparațiilor intră sub incidenta Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.

„Şi spun asta după ce, analizând informarea pe care o oferă service-ul auto în legătură cu ora de manoperă afişată şi cuantumul aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să fie achitată fie de consumator şi în unele cazuri de către asigurator, rezultă nişte valori diferite, de la 59,9 lei plus TVA până la 350 lei plus TVA, sau uneori chiar şi 1.000 lei plus TVA pentru acelaşi autoturism efectuând aceeaşi operaţiune“ a completat Anghel.