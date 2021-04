Atenție, șoferi. Ce amendă uriașă a primit un șofer pentru această greșeală banală

Civilizația în trafic ține și ea de cei șapte ani de acasă. În ultimii ani s-au făcut reglementări, mai ales în Codul Rutier, pentru a-i discipina cumva pe participanții la trafic. Una din aceste reglementări, usturătore pentru buzunarul șoferilor, are legătură cu aruncatul chiștoacelor de țigări pe jos. Recent un astfel de caz a fost expus de Poliția Rutieră pe pagina sa de Facebook. Amenda plătită de șofer a fost una pe măsură.

În 2015 în Senatul României și Camera Deputaților se supunea la vot un nou cadru legislativ. Noua lege este menită să educe participanții la trafic. Prin noua lege cei prinși că aruncă gunoaie sau chiar chiștoace de țigări pe jos sunt pasibili de amendă de până la 2.900 de lei. De atunci Poliția Rutieră a acordat destule amenzi pentru astfel de situații.

Cea mai recentă amendă a fost dată de Poliția Rutieră unui șofer, tocmai pentru gestul, aparent banal, de a arunca un chiștoc de țigară pe jos. În urma gestului său respectivul participant la trafic a fost amendat de Poliția Rutieră cu 1.305 lei, amendă contravențională.

Conform Codului Rutier, este specificată fapta ca și contravenție. Este odată amendată cu sume între 1.305 și 2.900 de lei dar și cu puncte de amendă, cuprinse între 9 și 20 de puncte. Poate pe viitor șoferul nostru se va gândi înainte de mai face acest gest. Poliția Rutieră a încercat de nenumărate ori să-i facă pe români să fie mai civilizați în trafic prin diferitele campanii sociale.

Genul acesta de gesturi pot fi văzute frecvent în trafic, pe șoselele și în orașele din România. Poliția Rutieră a demarat o nouă campanie civică de conștientizare pentru participanții la trafic. Evenimentul în cauză a fost relatat de Poliția Rutieră pe Facebook, dialogul dintre șofer și agentul de poliție fiind publicat integral, după cum urmează:

”- Bună seara! Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră.

– Bună seara! Sunt parcat de 15 minute pe locul acesta, nu am încălcat nicio regulă de circulație. De ce vreți documentele?

– Pentru că vă lipsește ceva din mașină.

– Mașina e an de fabricație 2019, doamnă polițist. Are toate dotările. Ce să lipsească de pe ea?

– Din mașină lipsește, nu de pe mașină.

– Și care e diferența?

– Diferența este chiștocul de țigară pe care l-ați aruncat pe jos. Normal trebuia să fie în scrumiera din mașină, nu pe asfalt.

– Păi, nu are scrumieră.

– Vedeți, nu are toate dotările. Puteați să includeți și scrumiera dacă știați că fumați în mașină. 1305 lei vă costă.

– Atât e o scrumieră?

– Nu, domnule. Atât este amenda. Conform legii este interzis aruncatul, pe drumurile publice, din autovehicule a obiectelor, materialelor sau substanțelor. Sancțiunea este între 9 și 20 de puncte.

– Dumneavoastră vorbiți serios?

– Uitându-mă la țigara de pe jos, vă spun că vorbesc foarte serios.”, relatează Poliția Rutieră pe Facebook.