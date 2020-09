Atenție, români! Ce pensie veți primi dacă ați cotizat doar 10-15 ani în taxe. Anunț oficial

Modificările aduse asupra Legii Pensiilor vor afecta foarte mulți români, întrucât totul va depinde de anii în care au cotizat la stat. Ce pensie vei avea dacă ai cotizat doar 10-15 ani, află în rândurile de mai jos.

Noua Lege a pensiilor vine cu modificări ce vor face diferența între românii care au cotizat la stat între 10 și 15 ani și cei care au cotizat mai mult de 15 ani. Mai exact, prima categorie va primi o pensie minimă, care va fi stabilită, bineînțeles, în funcție de perioada în care au cotizat, într-un procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată. De asemenea, pentru fiecare an de stagiu de cotizare, realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv, se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară.

În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie“, se arată în textul noii Legi a pensiilor.