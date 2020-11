Atenție, români! Boala care dublează riscul de deces în cazul infectării cu COVID-19

Ce boală dublează riscul de deces în cazul infectării cu COVID-19? Cei cu un istoric medical precar sunt țintele sigure ale virusului care continuă să facă mii de victime la nivel mondial zilnic. La ce trebuie să fie atenți oamenii?

Infectare cu COVID-19: Ce boală dublează riscul de deces în cazul în care ai coronavirus?

Vremurile în care trăim sunt cu atât mai sensibile pentru cei care au un istoric medical problematic. Cei mai mulți dintre specialiști au ieșit la rampă să clarifice o situație – virusul în sine nu este unul ucigaș, decât în cazul celor cu comorbidități, tocmai pentru că ei sunt gazda cea mai bună. Desigur că virusul nu triază persoanele pe care le atacă, dar impactul său se resimte în special în cazul celor unde trupul e deja slăbit și cuprins și de o altă afecțiune. Aceia au parte de simptome dure și riscă decesul. Conform unui studiu, diabetul dublează riscul de deces în cazul infectării cu COVID-19. Pacienții cu o altfel de problemă de sănătate sunt într-un pericol mai mare, arată revista medicale „The Lancet”, relatează dpa, citat de ciare.com. Analiza arată „vulnerabilitatea persoanelor cu diabet in timpul unei urgente de sanatate publica a devenit evidenta prin riscul de cel putin doua ori mai crescut de a dezvolta forma severa a bolii sau chiar de deces” după contractarea noului virus.

Potrivit cifrelor oficiale adunate de Universitatea Johns Hopkins, aproximativ 1.3 milioan de persoane au murit în urma infectării cu COVID-19. „Persoanele cu un diabet slab controlat, comorbiditati sau ambele sunt in mod special vulnerabile la COVID-19”, au afirmat medici din mai multe țări printre care: Australia, China, Africa de Sud și Statele Unite. În anul 2019, aproximativ 463 de milioane de adulți erau afectați de diabet. Tot anul trecut, aproximativ 4.6 milioane de persoane au murit „ca urmare a acestei afectiuni si a complicatiilor sale”, potrivit echipei de cercetare, care include oameni de stiinta de la Universitatea Chineza din Hong Kong si de la Imperial College London.

Categorii de pacienți cu risc

Din aceste categorii fac parte:

•Pacientii cu afectiuni cardiovasculare

•Pacientii cu hipertensiune arteriala

•Pacientii cu afectare coronariana

•Pacientii cu afectiuni respiratorii preexistente (bronhopneumopatie cronica obstructiva – BPOC, bronsite cronice, astm bronsic, fibroza pulmonara)

•Pacientii cu diabet zaharat (in special cei cu forme necontrolabile)

•Persoanele cu varsta inaintata

Sfaturi

In primul rand, este obligatoriu ca acesti pacienti sa isi urmeze cu strictete tratamentul cronic preexistent. Astfel, vor putea avea o stabilitate a bolii si vulnerabilitatea va fi mai redusa. In cazul in care simptomele de baza se modifica, pacientii trebuie sa apeleze medicul specialist sau medicul de familie, sa ceara ajutor si sa ramana sub observatie. In aceasta perioada, pacientii pot beneficia de sprijinul si sfaturile medicilor fie prin consultatii online, fie prin examinare la cabinet, atunci cand medicul considera ca situatia o impune. (Sursa: medlife.ro)