Atacatorul din Bruxelles a fost prins și împușcat. Ce mesaj a transmis după ce a ucis doi oameni nevinovați

Un atac terorist în centrul orașului Bruxelles a dus la moartea a două persoane de naționalitate suedeză și rănirea unei alte persoane. Atacatorul, un bărbat cu origini tunisiene, a deschis focul într-o zonă centrală a orașului, folosind o armă automată și ulterior a fugit de la fața locului, pe un scuter. După operațiuni ample de căutare, teroristul a fost imobilizat și împușcat de polițiști.

Momente de groază au avut loc, luni seară, în Bruxelles, în timpul meciului dintre Belgia şi Suedia, din preliminariile EURO 2024. Din păcate, acesta a fost suspendat la pauză, la scorul de 1-1, după uciderea a doi suporteri suedezi în cadrul unui atac terorist, comis la Bruxelles.

La puțin timp după atac, bărbatul a fost identificat, acesta fiind îmbrăcat în portocaliu. Potrivit primelor informații, criminalul era un Tunisian, în vârstă de 45 de ani.

În continuare, presa belgiană a descris modul crud în care a avut loc atacul terorist, în urma căruia, au pierit doi oameni nevinovați, care veniseră să susțină echipa de fotbal favorită. Gestul criminal al teroristului a survenit rapid, fără ca nimeni să poată avea reacții de autoapărare, astfel că victimele sale au murit pe loc.

„Abdesalem L. a ajuns cu un scuter la Piața Sainctelette din Bruxelles luni, la 19:15. A coborât, a scos o armă dintr-o cutie de carton și a tras în trei persoane. Apoi a plecat din nou pe același scuter, strigând ‘Allah Akhbar’. Bărbatul are o pagină de Facebook sub pseudonim și are peste 3.000 de prieteni în listă.

Într-unul dintre mesajele postate, atacatorul jihadist a explicat motivele pentru care a ales să comită acest act terorist sângeros: „Trăim pentru religia noastră, murim pentru religia noastră. Recunoștință lui Allah, fratele vostru Abdesalam i-a răzbunat pe musulmani”, a fost mesajul transmis Abdesalam Lassoued, teroristul din Bruxelles.

Bărbatul care a ucis doi cetățeni suedezi și a rănit un al treilea în atacul terorist de luni seara din Bruxelles a fost capturat, marți dimineață, într-o operațiune în comuna Schaerbeek, situată în capitala belgiană. Potrivit unui purtător de cuvânt al parchetului federal, poliția a deschis focul în timpul arestării suspectului.

Autoritățile au confirmat identitatea bărbatului cu numele Abdesalem Lassoued, principalul suspect în atacul terorist din Bruxelles. Teroristul se află în prezent internat la Terapie Intensivă, conform confirmărilor făcute de către ministrul-președinte al regiunii Bruxelles, Rudi Vervoort.

Potrivit informațiilor preliminare, presupusul atacator a fost împușcat într-o cafenea din Schaerbeek, în timpul operațiunii de arestare. În urma capturării sale, autoritățile vor continuainvestigațiile pentru a afla cauza exacta a atentatului.

În plus, ministrul de interne, Annelies Verlinden, a declarat pentru postul de televiziune VRT că arma automată găsită asupra „persoanei neutralizate” este aceeași cu cea folosită în timpul atacului.

Vezi momentul în care teroristul a fugit după atac:

ISIS terrorist is literally riding around the heart of #Brussels screaming ‘Allahu Akbar’ on a motorbike in a bright orange jacket and carrying an assault rifle.

Police can’t find him. #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/HCenjpiDob

— Paul Golding (@GoldingBF) October 16, 2023