Atac fără precedent la adresa Simonei Halep: “Ai devenit victima pesedismului, acest comunism cu haine noi”. Mesaj dur pentru sportivă

Simona Halep a primit o replică dură după ce și-a exprimat susținerea față de Ion Țiriac la șefia Federației Române de Tenis (FRT). Conrtacandidatul lui Țiriac, Marius Vecerdea, o acuză pe Simona că a devenit „victima pesedismului” și că a fost folosită „într-un mod josnic” pentru a-l ataca.

Simona Halep, atacată de contracandidatul lui Ion Țiriac la șefia FRT

„Răspuns Simonei Halep, dar și domnului Ministru al sportului Ionuț Stroe! Dragă Simona, prin mesajul tău ca răspuns la postarea mea referitoare la sentințe ale justitiei din România, constat cu îngrijorare că ai devenit la rândul tău victima pesedismului, acest comunism cu haine noi, și că ai fost folosită intr-un mod josnic pentru a mă ataca direct dar mai ales pentru a amenința și a manipula noul Ministru al sportului!

Te iert dragă Simona și te tratez cu compasiune! Te înțeleg așa îi înțeleg pe toți sportivii care nu au acces la o educație desăvârșita, la o educație care sa producă oameni compleți cu integritate și spirit civic nu doar campioni gen gladiatori crescuți doar pentru a arăta ca munca și doar munca, fără vreo iluminare spirituală este cea care prevalează și este folosită ca exemplu de urmat”, este mesajul publicat de Marius Vecerdea.

Finul lui Klaus Iohannis o acuză pe Simona Halep că face sport doar pentru victorie, fără să arate compasiune pentru cei din jurul ei și că îi este frică de Ion Țiriac, despre care spune că folosește valorile poporului român în interesul lui.

„Draga Simona, a venit timpul sa înțelegi ca Țiriac știe ca marii campioni din comunism au crescut fără știință de carte pe modelul rusesc – cu munca de gladiator – pentru a putea fi apoi folosiți in interesul partidului iubit, și pentru a arată poporului mândru ce rezultate extraordinare avem împotriva vestului!

Draga SIMONA, Țiriac știe ca marii sportivi astfel crescuți sunt arma perfecta in mâinile unor păpușari excroci de cea mai joasa speța! Țiriac știe cum sa manipuleze un astfel de sportiv crescut cu multă munca, rod al efortului incredibil al părinților și celor apropiați!

Draga SIMONA, oare te-ai gândit dacă este ok sa garantezi tu public, prin influența ta mediatica, peste JUSTIȚIA DIN ROMÂNIA, ca Țiriac a fost ales corect și democratic? Oare așa ai văzut tu ca se decide un meci pe terenurile de tenis din țările civilizate? Adică o minge out este judecată in funcție de locul ocupat in ierarhia mondiala? Oare meciurile au un arbitru sau se arbitreaza in funcție de ce spune Federer sau Halep”, a mai scris Marius Vecerdea.